İSTANBUL TRAFİK DURUMU CANLI HARİTA || 12 Eylül 2022 İstanbul trafik yoğunluğu ve yol durumu nasıl?

İstanbul trafik yoğunluğu ve yol durumu haritası günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. 3 aylık yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü itibarıyla başladı. Okulun ilk günü olması nedeniyle İstanbul'da yoğun bir trafik oluştu. Sabahın erken saatlerinde bazı anayollarda trafik durma noktasına gelirken yola çıkmadan önce yol durumu haritasını incelemek isteyen vatandaşlar, "İstanbul trafik yoğunluğu nasıl?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 12 Eylül 2022 canlı İstanbul trafik yoğunluğu yol durumu ve detaylar...