Kars’taki otel yangınında nefes kesen kurtarma operasyonu: Dakikalarca pencerede beklediler!

Kars'ta kent merkezinde bulunan bir otelde çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Merkez Faikbey Caddesi'ndeki otelin 4'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otelin çevresi güvenlik şeridi çekilip, araç geçişine kapatıldı. Otelin ilk 3 katındakiler, kısa sürede tahliye edildi.
Binanın 4 ve üst katlarında kalanlar ise oteli kaplayan duman sebebiyle nefes alabilmek için pencerede bekledi. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İtfaiye ekipleri, ilk etapta, yangının çıktığı 4'üncü kattaki odaya müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangının ardından, dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale etti. Soğutma çalışmalarının sürdüğü otelde, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Yangın sebebiyle üst katlarda mahsur kalan bazı kişiler, itfaiye merdiveniyle alınıp, aşağı indirildi. Yangının ardından Kars Valisi Ziya Polat Kültür ve Turizm il müdürü Hayrettin Çetin'le beraber yangın yerine giderek bilgi aldı.
Bölgeye gelen Vali Ziya Polat durum hakkında bilgi verdi. Vali Polat, "İlimiz Faikbey Caddesi'nde faaliyet gösteren bir otelde il belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tamamen kontrol altına alınmış olup soğutma, temizlik ve hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Yangından etkilenen şahıslar, tedbir amaçlı olarak Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınmışlardır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.