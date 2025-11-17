Spotify Wrapped ne zaman yayınlanacak? 2025 Spotify özeti için geri sayım başladı

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 17.11.2025 13:43

Her yılın sonunda yayınlanan Spotify özeti şimdiden kullanıcıların araştırmaları arasına girdi. Yıl boyunca dinlenenlerin analizi ile en çok dinlenen şarkı ve şarkıcıların listelendiği bu özet, Spotify Wrapped ne zaman yayınlanacak, hangi tarihte çıkacak sorusuyla araştırılıyor. İşte merak edilenlerin yanıtı.

Kullanıcıların yıl boyu en çok dinlediği şarkıların listesi aralık ayında Spotify yıllık özet olarak yayınlanıyor. Ayrıca içerik üreticileri için de dinlenme oranlarını gösteren bu listeler her yıl aralık ayında paylaşılıyor. Peki, 2025 Spotify Wrapped ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar.

2025 SPOTIFY YILLIK ÖZET NE ZAMAN ÇIKACAK?

2025 Spotify Wrapped henüz yayınlanmadı. Geçtiğimiz dönemlere bakıldığında aralık ayının ilk haftasında özetlerin paylaşılması bekleniyor.

Son yıllarda listenin yayınlandığı tarihler şu şekilde:

• 2024: 4 Aralık

• 2023: 29 Kasım

• 2022: 30 Kasım

• 2021: 1 Aralık

• 2020: 1 Aralık

• 2019: 5 Aralık

SPOTİFY ÖZETİNE NASIL BAKILIR?

Spotify'da yayımlanmış geçmiş özetlerinize bakmak için arama kısmına yıl bilgisini, yıllık özet veya wrapped kelimelerini yazabilirsiniz.

SPOTİFY WRAPPED NEDİR?

Spotify Wrapped, Spotify'ın viral bir pazarlama kampanyasıdır. 2016'dan bu yana her yıl Aralık ayı başında yayınlanan özetler, Spotify kullanıcılarının geçtiğimiz yıl boyunca platformdaki faaliyetlerine ilişkin verileri derlemesini sağlıyor.

Belirlenen veriler özel efektlerle kullanıcıların sosyal medya paylaşımlarına uygun olarak hazırlanıyor.

