Egzamaya ne iyi gelir?

Egzama genital bölge dahil olmak üzere, eller, ayaklar, kol, yüz gibi vücudun her yerinde çıkabilirler. Bu rahatsızlığa iyi gelen bitkileri sizler için araştırdık. Egzamaya iyi gelen bitkiler:
Papatya :
Papatya içeren kremlerden tutunda papatya suyuna kadar içinde papatya özleri olan her şeyi rahatlıkla egzamalarınızın üzerine sürebilirsiniz. Faydasını göreceksiniz.
Meyan Kökü :
Bu bitkiyi ister alıp evde kaynatarak suyunu çıkartıp egzamalarınıza sürebilirsiniz. İsterseniz de kremlerini alıp egzamalı bölgeye uygulayabilirsiniz.
Aloe Vera :
Eczanelerden rahatlıkla temin edebileceğiniz jel ve kremlerini alıp egzamalı bölgeye sürebilirsiniz.
Lavanta Çiçeği :
Lavanta çiçeğinin yumuşatıcı ve toksinleri uzaklaştırıcı özelliği bulunmaktadır. Bu özelliğinden faydalanarak egzamanızı tedavi edebilirsiniz.
Sarı Kantaron :
Sarı kantaron iltihap tedavisinde ve cildi nemlendirmekte oldukça etkili bir bitkidir. Bu faydaları ile egzama tedavisinde de oldukça etkili olacaktır.
Beyaz Dut :
Beyaz dut ezilerek, yumurtanın sarısı ile karıştırılır. Sonrada egzamalı bölgeye sürülür. Bir süre bekledikten sonra yıkayın. Buda tedavide çok etkili bir yöntemdir.
Ada Çayı :
Ada çayı sütle birlikte kaynatılır ve egzamalı bölgeye sürülür. Kısa bir zaman sonra egzamaların tedavi olduğunu göreceksiniz.
Süpürge Otu :
Süt, zeytinyağı ve süpürge otunu bir kaba koyarak kaynatınız. Sonra elde ettiğiniz sıvıyı egzamalı bölgelerinize sürünüz.
Kına :
Kına, tuzsuz tereyağı ile karıştırılarak egzamalı bölgeye sürülür ve bekletilir. Egzama tedavisinde çok etkili bir yöntemdir.
Isırgan otu :
Isırganları ezin ve egzamalı bölgenize sürerek 5 dakika bekletiniz. 5 dakika sonra da yıkayınız.
Funda Tohumu :
Sıcak suda funda tohumlarını kaynatın ve posalı kısımlarını ılıyınca egzamalı bölgeye sürünüz.
Defne Yaprağı :
Sıcak suda 5 dakika kaynatın ve egzamalı bölgeye sürün.
Kekik :
Kekik sıcak suda kaynatılır