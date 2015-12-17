Tüp Bebek Tedavisinde Mikroçip Yöntemi Başarıyı Artırıyor!

Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu tüp bebek tedavisinde uygulanan mikroçip yöntemi hakkında bilgi verdi.

Tüp bebek tedavisi uzun yıllar çocuk sahibi olamayan çiftler için umut ışığı olan yardımcı bir üreme yöntemidir. Tüp bebek tedavisi ile labaratuvar koşullarında sağlanan döllenme imkanı ile çiftlerin çocuk sahibi olmaları mümkün olmuştur. Günümüzde kısırlıklarının yarısı erkek kaynaklı sorunlardan kaynaklanmaktadır. Erkek sperm sayısının yeterisiz ya da kalitesiz olması çiftlerin doğal yollardan çocuk sahibi olmalarındaki en büyük engellerdendir. Ancak hem tıbbın ilerlemesi hem de tüp bebek tedavisi imkanlarının geliştirilmesi ile artık erkek kısırlığının da önüne geçilebilmektedir. Geliştirilen son teknik imkanlar ile tüp bebek tedavisindeki başarı oranları da artmıştır.

Mikro çipli tüp bebek tedavisi

Tüp bebek tedavisinde mikro akışkan çip teknolojisinin kullanılmaya başlanması ile yeni bir döneme de girilmiştir. Mikroçipli tüp bebek tedavisi yöntemi olan bu teknikle erkeklerin sperm miktarlarındaki azalma veya kalitesizliğin doğurduğu sorunlar büyük ölçüde ortadan kaldırılmıştır. Mikroçipli tüp bebek tedavisi Amerika'da bir Türk bilim insanı tarafından keşfedilmiştir. Amerika'da ve Avrupa'dan sonra ülkemizde de birçok merkez mikroçipli tüp bebek tekniğini kullanmaya başlamıştır. Mikro çip tekniğin kullanılmasıyla tüp bebek merkezlerinde elde edilen gebelik oranlarında da gözle görülür bir artış yaşanmıştır. Mikroçipli yöntem sayesinde en iyi DNA'ya sahip spermlerin seçilmesi imkanı elde edilmiştir. DNA'sı en iyi olan spermlerde en düzgün DNA'lı embriyoların meydana gelmesini sağlamaktadır. Böylelikle yapılan embriyo transferi sonrasında kaliteli embriyoların anne adayının rahmine tutulması daha kolay olmaktadır. Mikro çip tekniğinin kullanılmasının temelinde vücudun sperm üreten mekanizmasının taklit edilmesi amacı vardır. Mikro çip tekniğinde kaliteli spermler ile kalitesiz spermler mikro kanallar sayesinde farklı yerlerde toplanmaktadır. Mikroçip teknolojisi ile elde edilen kaliteli spermler doğrudan yumurtaların döllendirilmesine ve kaliteli embriyoların meydana gelmesi için kullanılır. . Gerçekten de bu teknik ile spermlerin kaliteli olanlarının seçilmesi sağlanarak erkek kaynaklı kısırlıkların çözülmesi amaçlanmaktadır.

Mikro çipli tüp bebek uygulaması

Tüp bebek tedavisinde istenilen başarılı sonucun elde edilebilmesi için kaliteli embriyoların oluşturulması gerekmektedir. Kaliteli embriyoların oluşturulması için hem yumurtanın hem de spermlerin kalitesi olması gerekmektedir. Mikro akışkan çip teknolojisi sayesinde kaliteli spermlerin seçilmesi ile iyi nitelikte embriyolar oluşturulabilmektedir. Döllenme işlemi doğal yollardan yapıldığı taktirde en iyi sperm hücresi, yumurtayı dölleyecektir. Mikro akışkan çip teknolojisi yöntemiyle hormonların ortaya çıkarmış olduğu mikro kanalcıklar ile vücudun kendi işleyişi tatlik edilir. Tıpkı bir süzgeç gibi kaliteli spermler ile kalitesiz spermler birbirlerinden ayrıştırılarak farklı mikro kanalcıklarda toplanırlar. Ardından mikroenjeksiyon yöntemi ile birbirinden ayrılmış spermlerden kaliteli olanlar seçilerek doğrudan yumurtaya enjekte edilir. Sağlanan döllenme sonrası daha kaliteli ve canlılığı yüksek embriyolar elde edilir.

Mikro çipli tüp bebek tekniğinin sağladığı avantajlar nelerdir?

Mikro akışkan çip teknolojisinin çiftlere sağladığı en büyük avantaj erkek kısırlığı sorununu ortadan kaldırarak tüp bebek tedavilerinde elde edilen gebeliklerdeki artıştır. Tüp bebek tedavisinde başarılı sonuçlar elde edilmesi için kaliteli embriyoların seçilmesi şarttır. Kaliteli embriyoların oluşması içinse anne adayının yumurtalarının kaliteli olması baba adayının da sperm miktarının yetmesi ve kaliteli olması gerekmektedir. Mikro akışkan çip teknolojisi sayesinde kaliteli spermlerin seçilmesi ve kaliteli spermlerin kullanılması mümkündür. Böylelikle yumurta ile yapılan döllenme sonrasında 5. güne kadar canlılığını ve gelişimini koruyan embriyoların elde edilmesi sağlanabilmektedir. Bu embriyolar canlılığı ve gebelik şansı en yüksek olan embriyolardır. Mikro akışkan çip teknolojisi sayesinde erkek kısırlıklarından kaynaklı tüp bebek başarısızlıkları oranı da yüzde 20'lere kadar düşürülmüştür.