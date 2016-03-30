Çocuklarda tırnak yeme davranışı ve altında yatan nedenler

Çocuklarda tırnak yeme davranışı 3 ile 4 yaş arasında kendini göstermeye başlar. Yetişkinlikte de devam edebileceği gibi çoğu zaman 7' li yaşlarda son bulur.

Oral dönem ( 0- 1 yaş) de bebekler hayatı elleri ve ağızları ile tanımaya başlar, yapılan araştırmalar, bu dönemde bebeklerin bu davranışları gerçekleştiriyor olmasının nedeni olarak kendilerini daha güvende hissettikleri sonucunu ortaya çıkarmıştır. Bundan dolayı çocukların bu tip davranışlarını sürdürüyor olmasının sebebi çocuğun çeşitli stres kaynaklarına sahip olabileceği ve bunlarla başa çıkma yöntemi olarak ta bebekken kullandığı metodu kullandığını işaret eder.

TIRNAK YEME DAVRANIŞININ ALTINDA YATAN NEDENLER NELER OLABİLİR?

*Çocuğun herhangi bir sebeple yaşadığı kaygı ve üzüntüyü bu davranışlarla açığa vurması

* Kardeş kıskançlığı

* Rol model olan bir ebeveyn ya da yakın çevre de iletişimde bulunduğu kimseler

*Oral dönem de çevreyi ve nesneleri ağzıyla tanımasına imkan verilmemesi

* Çocuğun kendini değersiz hissetmesi ( anne babadan, öğretmenlerinden arkadaşlarından yeterli ilgiyi görememesi )

*Çocuğun azarlanmaktan ya da cezalandırılmaktan duyduğu kaygı

Aileye Öneriler

Çocuğu bu davranışından vazgeçirmeden önce davranışın kaynağının tespit edilebilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu davranışı yaparken çocuğu sürekli uyarmak yerine bu davranışı görmezden gelmemiz gerekmektedir.

Bu davranışından dolayı çocuğun eline acı biber sürmek çocuğu azarlamak, cezalandırmak onda bu davranışın pekişmesine zemin hazırlayacağından dolayı, ona kendini ifade edebilme, duygu ve düşünceleri rahatça paylaşması için destek olunursa çocuk bu duygularını dışa vurma yöntemi olarak tırnak yemeyi seçmeyecektir.

Çocuk tırnak yediği zaman ilgisini çeken farklı alanlara yönlendirilebilinir. ( oyun oynama, etkinlik vb. )

Çocuğa tırnak yeme davranışının sağlığına ve güzelliğine zarar verdiği uygun bir dille anlatılırsa çocuk bu davranışından vazgeçmeyi kabul ederse acı oje sürülebilir.

Çocuğa tırnak bakımının sorumluluğu verilebilir, kendisi keser ve törpülerse tırnak yeme davranışı önlenebilir.

Eğer tırnak yeme davranışı 4 yaşından sonra da devam ediyorsa ve bu yaptıklarınız işe yaramıyor, çocuğunuz hala kaygı içerisinde bu davranışa devam ediyorsa bir uzmandan destek almanız daha sağlıklı olacaktır.

TIRNAK YEME DAVRANIŞININ TEDAVİSİ

Tırnak yeme davranışının tedavisinde ebeveynler tarafından uygulanan acı oje sürmek, dikkatini başka şeylere yönlendirmek, hatırlaması ve yapmaması için ellerine hatırlatıcı işaretler koymak denenen yöntemlerdir. Bunlar işe yaramadığında bir uzmana başvurduğunuzda en kullanılan yöntem davranışçı terapilerdir. Tedavinin adım adım ve altta yatan klinik tabloya bağlı olarak hastaya göre planlanması gerekmektedir. Davranış değiştirme, gevşeme egzersizleri, stres kaynağı saptanarak, stresle başa çıkma teknikleri ve gerekiyorsa ilaç kullanımı ile desteklenmelidir.