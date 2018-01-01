Obeziteye karşı yağ çeken bant

Singapurlu
bilim insanları, dünyayı kasıp kavuran obezite
hastalığına karşı yeni bir tedavi yöntemi geliştirdi. Nanyang Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları, enerji depolayan beyaz yağları çekerek enerji yakan kahverengi yağlara dönüştüren cilt bandı üretti. Bandın iç yüzeyindeki mikro iğnelerle, cildin altındaki beyaz yağlara ilaç enjekte ediliyor. Beyaz yağlar, nüfus eden ilaç molekülleri sayesinde kahverengi yağlara dönüşüyor. Klinik deneylerde bantın spor yapmaksızın 28 günde yüzde vücuttaki yağ oranını 30 oranında azalttığı kaydedildi. Bilim insanları, egzersiz yapmadan veya mide ameliyatına başvurmadan kilo vermeye olanak sağlayan bantın, obezite hastalığını tedavisinde devrim yaratacağını belirtti. Sadece 2,60 sterline malolan bantın şu ana kadar yalnızca fareler üzerinde test edildiğini söyleyen araştırma ekibi, insan deneylerine başlayacaklarını duyurdu. Araştırma ekibinden Xu Chenjie, "Bantta kullandığımız ilaç miktarı, ağızdan verilen veya enjekte edilen dozdan daha az. Bu hem ilacın maliyetini düşürürken hem de tedavinin yan etkilerini azaltıyor" diye konuştu.