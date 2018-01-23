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Kansere karşı koruyucu olan 5

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Şiyar Ekinci, kanserin dünyada kalp hastalıklarından sonra yaşamı tehdit eden en önemli sorunu olduğunu belirterek, kanserle mücadelenin hastalık ortaya çıkmadan önce alınması gereken önlemlerle başladığı ve bu nokta da A, B, C, D ve E lerinin önemine dikkat çekiliyor.

Giriş Tarihi: 23.1.2018 12:47 Güncelleme Tarihi: 23.1.2018 15:16
Kansere karşı koruyucu olan 5 vitamin

Tıbbi Onkoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Ahmet Şiyar Ekinci, kanserle mücadelede çok önemli görevleri bulunan 5 hakkında bilgi verdi. Yeşil ve sarı renkli sebze ve meyvelerde, A vitamininin ön maddeleri olan "karotenoidlerin" bulunduğunu belirten Ekinci, "Bunlar güçlü antioksidan özelliği taşır ve vücutta A vitaminine dönüşür. Karaciğer, süt yağı, yumurta sarısı gibi besinler, A vitamininin içeriğinde bulunan karotenoidler bakımından zengindir. Bu özellikleri ile kanserojen maddelerin etkisini azaltarak, kansere karşı koruyuculuk sağlar" dedi.

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Kansere karşı koruyucu olan 5 vitamin
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