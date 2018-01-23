Kansere karşı koruyucu olan 5 vitamin

Tıbbi Onkoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Ahmet Şiyar Ekinci, kanserle mücadelede çok önemli görevleri bulunan 5 vitamin hakkında bilgi verdi. Yeşil ve sarı renkli sebze ve meyvelerde, A vitamininin ön maddeleri olan "karotenoidlerin" bulunduğunu belirten Ekinci, "Bunlar güçlü antioksidan özelliği taşır ve vücutta A vitaminine dönüşür. Karaciğer, süt yağı, yumurta sarısı gibi besinler, A vitamininin içeriğinde bulunan karotenoidler bakımından zengindir. Bu özellikleri ile kanserojen maddelerin etkisini azaltarak, kansere karşı koruyuculuk sağlar" dedi.