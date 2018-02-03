Haberler Sağlık Haberleri Anne-baba olmak isteyen pirinç ve şekerden uzak durmalı!

Anne-baba olmak isteyen pirinç ve şekerden uzak durmalı! Sağlıklı üreme sağlığı için beyaz şeker ve beyaz pirinçten kaçınmak gerekiyor. Kısırlık sorunu olanlar günde bir çorba kaşığından fazla şeker tüketmemeli