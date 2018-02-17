Bu diyet gerçekten kasıp kavuruyor!

Amerika'da popüler olan ketojenik diyet fırtınası ülkemizde spor salonlarında ve sosyal medyada zayıflamak isteyenlere göz kırpıyor. Evet zayıflattığı üzerine hiç yorum yapmaya bile gerek yok. Çünkü kısa sürede ciddi kilo kayıplarına neden olabiliyor.

Ancak zayıflarken sağlığa olan etkileri ve sağlığa ilişkin iddiaları tamamen belirsiz ve kanıtsız. Burada tartışılması gereken her hızlı zayıflama hikayesi, sağlıklı zayıflama mıdır? Zayıflatan her şey sağlıklı anlamına gelmeye başlar. Hatta uygulanan sağlıksız diyetlerin yan etkileri bile görmezden geliniyor. Ketojenik diyet, esas olarak düşük karbonhidratlı ve yüksek yağlı bir diyettir. O zaman bu diyeti masaya yatırıp kısa ve uzun vadede vücudumuz üzerindeki etkilerine bir bakalım.

