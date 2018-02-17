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Bu gerçekten kasıp kavuruyor!

Düşük karbonhidrat, yüksek yağ içeriyor. Hızla zayıflatıyor, ünlüler uyguluyor... Ortalık ketojenik diye yıkılıyor. Ama bağırsaktan kalp sağlığına, kemik erimesinden böbrek taşına kadar birçok probleme neden oluyor, vücuda çok zarar veriyor

SELAHATTİN DÖNMEZ Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 17.2.2018 11:23 Güncelleme Tarihi: 17.2.2018 16:33
Bu diyet gerçekten kasıp kavuruyor!

Amerika'da popüler olan ketojenik fırtınası ülkemizde spor salonlarında ve sosyal medyada zayıflamak isteyenlere göz kırpıyor. Evet zayıflattığı üzerine hiç yorum yapmaya bile gerek yok. Çünkü kısa sürede ciddi kilo kayıplarına neden olabiliyor.
Ancak zayıflarken sağlığa olan etkileri ve sağlığa ilişkin iddiaları tamamen belirsiz ve kanıtsız. Burada tartışılması gereken her hızlı zayıflama hikayesi, lı zayıflama mıdır? Zayıflatan her şey sağlıklı anlamına gelmeye başlar. Hatta uygulanan sağlıksız diyetlerin leri bile görmezden geliniyor. Ketojenik diyet, esas olarak düşük karbonhidratlı ve yüksek yağlı bir diyettir. O zaman bu diyeti masaya yatırıp kısa ve uzun vadede vücudumuz üzerindeki etkilerine bir bakalım.

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Bu diyet gerçekten kasıp kavuruyor!
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