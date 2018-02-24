Haberler Sağlık Haberleri Güne demli çay ve poğaça ile başlamayın!

Güne demli çay ve poğaça ile başlamayın! Sağlıksız beslenme ruh halimizi etkiliyor. Güne poğaça ve çay ile başlamak yerine yumurta, tam tahıllı sandviç ve ceviz yerseniz stresi başınızdan savmış olursunuz