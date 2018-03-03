‘2 değil 5 tip diyabet var’

Diyabet
normalde tip 1 ve tip 2 diye iki farklı gruba ayrılıyor. Ancak İsveç
ve Finlandiya
'daki araştırmacılar durumun bundan daha karmaşık olduğunu ortaya koydu. İsveç'teki Lund Üniversitesi Diyabet Merkezi ve Finlandiya'daki Moleküler Tıp Enstitüsü'nde yapılan araştırmada 14 bin 775 hastanın kan örnekleri detaylı şekilde incelendi. Beş farklı grup diyabet şöyle tanımlandı:
Genel olarak klasik Tip 1 ile aynı olan ağır bağışıklık sistemi hastalığı genç yaşlarda görülüyor, görünüşte sağlıklı insanlarda bağışıklık sisteminin saldırısı vücudun insülin üretememesine yol açıyor.
Ağır insülin eksikliği olan hastaların durumu Grup 1'dekilere çok benziyor. Gençler, vücut ağırlıkları sağlıklı sınırlarda olsa da vücut insülin üretmekte zorlanıyor ancak bağışıklık sisteminin bunda bir rolü yok.
Ağır insülin direnci bulunan hastalar insülin üretiyor ancak vücut artık buna tepki vermiyor.
Obezite bağlantılı orta şiddetteki diyabet, genelde çok aşırı kilolu insanlarda görülüyor, ancak metabolik olarak normalden çok Grup 3'tekilere yakınlar.
Yaş bağlantılı orta şiddetteki diyabet hastalarında diğer gruplardan çok daha ileri yaşlarda hastalık daha orta şiddette seyrediyor.