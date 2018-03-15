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Bu diyetle 21 günde basen yağlarınızdan kurtulun!

21 günde 2 beden inceleceksiniz...

Giriş Tarihi: 15.3.2018 17:47 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 17:54
Bu diyetle 21 günde basen yağlarınızdan kurtulun!

Basen eriten diyet listesini araştırdık ve sizler için günlük periyotlar halinde derledik..

1. GÜN MENÜSÜ

Sabah Kahvaltısı

* Ilık limonlu su ( 10 damla limon suyu 1 tatlı kaşığı bal ile )
* Yarım saat sonra kahvaltı
* Sade müsli ( 3 yemek kaşığı )
* Keçi sütü ( az yağlı 1 bardak )
* Yulaf ezmesi ( 2 yemek kaşığı )
* Keten tohumu ( 1 tatlı kaşığı öğütülmüş )

Ara Öğün

* Ceviz içi ( 3 tane )
* Elma ( 1 tane yeşil )
* Öğle Yemeği
* Sivri biber ( közlenmiş )
* Salata ( bol yeşillikli )
* Tavuk ( 150 gram ızgara )

Ara Öğün

* Keçi sütü ( az yağlı 1 bardak )
* Kuru kayısı ( 4 tane esmer )

1 Saat Sonra

* Rezene çayı ( 1 fincan )
* Grisini ( 2 tane )
* Çilek ( 6 tane )

Akşam Yemeği

* Salata ( bol yeşillikli )
* Semizotu yemeği ( 1 kase içine 1 kaşık bulgur eklenebilir )

Gece

* Elma ( 1 tane yeşil )

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Bu diyetle 21 günde basen yağlarınızdan kurtulun!
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