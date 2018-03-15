Bu diyetle 21 günde basen yağlarınızdan kurtulun!

Basen eriten diyet listesini araştırdık ve sizler için günlük periyotlar halinde derledik..
1. GÜN MENÜSÜ
Sabah Kahvaltısı
* Ilık limonlu su ( 10 damla limon suyu 1 tatlı kaşığı bal ile )
* Yarım saat sonra kahvaltı
* Sade müsli ( 3 yemek kaşığı )
* Keçi sütü ( az yağlı 1 bardak )
* Yulaf ezmesi ( 2 yemek kaşığı )
* Keten tohumu ( 1 tatlı kaşığı öğütülmüş )
Ara Öğün
* Ceviz içi ( 3 tane )
* Elma ( 1 tane yeşil )
* Öğle Yemeği
* Sivri biber ( közlenmiş )
* Salata ( bol yeşillikli )
* Tavuk ( 150 gram ızgara )
Ara Öğün
* Keçi sütü ( az yağlı 1 bardak )
* Kuru kayısı ( 4 tane esmer )
1 Saat Sonra
* Rezene çayı ( 1 fincan )
* Grisini ( 2 tane )
* Çilek ( 6 tane )
Akşam Yemeği
* Salata ( bol yeşillikli )
* Semizotu yemeği ( 1 kase içine 1 kaşık bulgur eklenebilir )
Gece
* Elma ( 1 tane yeşil )