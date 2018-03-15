Ülkemizde her on kadından birisinin sorunu, ‘vajinismus hastalığı’

Vajinismus hastalığı hakkında Aile Danışmanı & Cinsel Terapist Dr. Şenay Eserdağ detaylı açıklamalarda bulundu ve nasıl tedavi edilebileceği üzerine konuştu.

BİLİNÇALTINDA YATAN TABULAR BÜYÜK ETKEN!

Vajinismus hastalığının en büyük etkeni daha çocukluk, ergenlik dönemlerinde kadınların bilinçaltına işlenen yanlış ve gereksiz söylemler. Ebeveynlerin veya yakın çevrenin çocuğu cinsellik hakkında yanlış bilgilendirmesi, cinsel ilişkiyi kötülemesi, kızlık zarının korunmasının önemiyle ilgi aşırı baskı oluşturulması, ilk ilişkiyle ilgili anlatılan abartılı ve olumsuz söylemler, çocuğun evlilik çağında cinselliği çok büyük problem haline getirmesine sebep olabiliyor.

Aslında vajinismus sorunu yaşayan kadın ön sevişme esnasında eşine karşı büyük bir cinsel haz duymaktadır ve birleşme konusunda isteklidir. Tam ilişkiye girme noktasında derin kaygı sonucunda kasılan vajinal kaslar birleşmeye engel olur. Ancak vajinismus sorununa bağlı olarak ilerleyen süreçlerde cinsel isteksizlik de gelişebilir. Ayrıca vajinismus; zor doğum, kürtaj veya tecavüz gibi travmatik durumlardan dolayı normal ilerleyen bir ilişkide de ortaya çıkabilir.

TEDAVİDE BİLİŞSEL VE DAVRANIŞSAL YÖNTEMLER ÖNEMLİ

Hastanın öncelikle yaşamakta olduğu durum, tıbbi öykü dinlenir ve yorumlanır. Ardından fiziksel muayene gerçekleştirilir. Bu muayene alet kullanılmadan, tamamıyla basit ve ağrısız bir şekilde yapılır. Hatta basit bir inceleme olarak da değerlendirilebilir. Yapılan bu incelemenin ardından hastalığın tanısı koyulur ve tedavi yöntemi belirlenir. Bazen kişilerde görülen fiziksel sorunlar da vajinismus bulgularına neden olabilir; bu nedenle öncelikle bir jinekolog muayenesi şarttır. Fiziksel olarak bir sorun varsa öncelikle bu sorun giderilmelidir. Vajinismus tedavilerinde altın standart bilişsel davranışsal terapilerdir. Tedavilerin kişinin durumuna ve hastalığının derecesine göre bireyselleştirilmesi gerekir. Bilişsel yöntemlerdeki amaç daha çok hastanın bilinçaltında, 'maladaptif biliş' dediğimiz, kişinin doğru kabul ettiği yanlışları ortadan kaldırmak ve cinselliğe karşı olan ön yargılarını yıkmaktır.

ILIMLI BİR YAKLAŞIMDA OLMALARI OLUMLU ETKİLER

Davranışsal yaklaşımlar ise pelvik kasları kullanabilme ve onlara hükmedebilmeyi öğretme amaçlıdır. Bilişsel- davranışsal terapileri desteklemek amacıyla hipnoz, EMDR, akupunktur gibi destekleyici tedaviler de kullanılabilmektedir. Unutulmamalıdır ki; vajinismusun mucizevi bir ilacı, hapı, kremi yoktur. Tedavi için cinsel terapi şarttır. Tedavi sürecinde erkek eş desteği de mutlaka şarttır. Erkeklerin eşlerine karşı sabırlı, ılımlı ve motive edici bir yaklaşımda olmaları tedavi sürecini olumlu yönde etkiler.

Vajinismus tedavisinde en önemli faktör, kadının tedavi olmaya karar vermesidir. Modern tedavi yöntemleriyle bu problem 3-4 gün gibi kısa bir sürede, kalıcı olarak çözülebilmektedir.