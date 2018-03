Haberler Sağlık Haberleri Ülkemizde her on kadından birisinin sorunu, ‘vajinismus hastalığı’

Ülkemizde her on kadından birisinin sorunu, ‘vajinismus hastalığı’ Vajinismus, kadınların yaşadıkları derin kaygı neticesinde istemsiz olarak vajinal kaslarını kasarak ilişkiye girememeleridir. Aslında bir hastalıktan ziyade ‘semptom’ (belirti) olarak değerlendirilmelidir. Çünkü vajinismusun kaynağı her zaman daha derinlerde yatar.

Giriş Tarihi: 15.3.2018 17:36