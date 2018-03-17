Botoks gerçekten yılan zehri mi?

KARACİĞERİN AZ VE KÖTÜ ÇALIŞMASINDAN KAYNAKLANMIYOR

Vücudun en büyük organı olan cildin hem dış etkenlerden, hem de yaşanılan iyi ya da kötü olaylardan kolayca etkilenebildiğine dikkat çeken Deri Hastalıkları Uzmanı Doktor Ayşe Gökçe Tümtürk, Cilt hastalıklarının büyük çoğunluğu karaciğer kaynaklı olduğu şeklinde açıklamalara " Cilt hastalıklarının nedeni, karaciğerin az ve kötü çalışmasından kaynaklanmıyor. Aksine, tüm cilt hastalıklarının sadece çok az bir kısmı karaciğer ile ilişkilendirilir" ifadelerine yer verdi.





?BOTOKS YILAN ZEHRİ Mİ?

Botoks yılan zehri yorumlarına ise " Botoks, etken maddesi "Botulinum Toksin A" olan bir madde. Bilinen yanlış algının aksine botoks yılan zehri değil, konservelerin bozulmasına sebep olabilen bir bakterinin salgısı. Bu madde 1970'li yıllardan beri pek çok hastalıkta güvenle kullanılıyor" şeklinde görüş bildirdi.

LAZER KANSER YAPIYOR MU?



Uzman Doktor Tümtürk, lazer tedavisinin kanser yaptığı şeklindeki yorumlara ise " Lazer tedavilerinde kullanılan cihazlar radyoaktif ışın taşımadıkları için kanser riski bulunmuyor. Bu nedenle doğru alanda ve doğru şekilde kullanılan lazer tedavisi yeri doldurulamaz bir uygulama olarak görülüyor." cevabını verdi.