Uzakdoğu'nun gözdesi avokado bakın neye iyi geliyor?
Avokado genel olarak maske tarzında tüketilen bir meyvedir. Fakat Uzakdoğu da yetiştiğinden ve amazon ormanlarında daha sık görüldüğünden dolayı mevsimsel olarak kimi zaman karşımıza çıkmakta ve bizlere yansıtılmaktadır.
Giriş Tarihi: 17.3.2018 10:05Güncelleme Tarihi: 17.3.2018 10:10
Avokadonun cilde faydalarının olağan bir biçimde yüksek olduğunu biliyor muydunuz? Her geçen gün tüketimi sıklaşan ve kullanıcılar tarafından tercih edilen bu meyve türünün daha detaylı ve ayrıntılı bir incelemesine bakalım.