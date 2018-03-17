Haberler Sağlık Haberleri Uzakdoğu'nun gözdesi avokado bakın neye iyi geliyor?

Uzakdoğu'nun gözdesi avokado bakın neye iyi geliyor? Avokado genel olarak maske tarzında tüketilen bir meyvedir. Fakat Uzakdoğu da yetiştiğinden ve amazon ormanlarında daha sık görüldüğünden dolayı mevsimsel olarak kimi zaman karşımıza çıkmakta ve bizlere yansıtılmaktadır.

Giriş Tarihi: 17.3.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 17.3.2018 10:10