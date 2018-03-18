Yerli kanser ilacı son safhada

BUGÜN NELER OLDU

Çağın illet hastalıklarından olan kanserin tedavisi için yerli ilacın üretiminde çalışmaların son safhaya geldiği belirtildi.Boğaziçi Üniversitesi'nin katkılarıyla, bilim meraklıları için başlatılan 'Açık Dersler' kapsamında bu kez kanserle mücadele konuşuldu. 'Kanserle Mücadelede Elimizde Neler Var?' başlıklı bir seminer veren Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Rana Sanyal, dinleyicilere kanser alanında tümörlü hücreleri doğrudan hedef alan ve yan etki açısından son derece olumlu sonuçlar veren yeni bir ilaç geliştirme safhasında olduklarını anlattı.Seminerde, sürdürmekte olduğu yenilikçi ilaç araştırmalarından örnekler veren Sanyal, hayvan deneylerinde başarılı sonuçlar alındığını ve yakın gelecekte insanda denenmesinin beklendiğini aktardı. Sanyal, yürüttükleri çalışmalarla Türkiye'de ilaç alanında ilk defa bir risk sermayesi fonundan yatırım aldıklarını belirtti. Sanyal, bundan sonraki hedeflerinin yeni moleküller geliştirerek yenilikçi ve yan etkisi düşük ilaç araştırmaları yapmak olduğunu belirtti.