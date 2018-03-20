Akdeniz diyetiyle kolon kanserinde korunun!

KOLON KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?
- Kansızlık
- Kabızlık
- Ele gelen kitle
- Makattan kanama Rektal kanama
- Dışkıda kan
- Büyük abdest çapında incelme
- Büyük abdest düzenin değişmesi
- Tuvalete gidip rahatlayamama
- 15 günden uzun süren karın ağrısı
- Düzenli tarama testlerini yaptırın.
- İdeal kilonuzu koruyun.
- Yüksek miktarda sebze, meyve, balık, zeytinyağı, fındık ceviz gibi kuruyemişleri içeren Akdeniz diyetinin kanser ve damar tıkanıklığına bağlı ölümleri ciddi oranda azalttığı çeşitli bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir.