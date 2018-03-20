Haberler Sağlık Haberleri Akdeniz diyetiyle kolon kanserinde korunun!

Akdeniz diyetiyle kolon kanserinde korunun! Kolon kanseri hem ülkemizde hem de dünyada sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Yüksek miktarda sebze, meyve, balık, zeytinyağı, fındık ceviz gibi kuruyemişleri içeren Akdeniz diyetinin kanser ve damar tıkanıklığına bağlı ölümleri ciddi oranda azalttığı çeşitli bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Yanar kolon kanseri korunma, tarama ve tedavi yöntemlerini, beslenmenin önemini anlattı.

Giriş Tarihi: 20.3.2018 12:33 Güncelleme Tarihi: 20.3.2018 14:03