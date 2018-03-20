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Akdeniz diyetiyle kolon kanserinde korunun!

Kolon kanseri hem ülkemizde hem de dünyada sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Yüksek miktarda sebze, meyve, balık, zeytinyağı, fındık ceviz gibi kuruyemişleri içeren Akdeniz diyetinin kanser ve damar tıkanıklığına bağlı ölümleri ciddi oranda azalttığı çeşitli bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Yanar kolon kanseri korunma, tarama ve tedavi yöntemlerini, beslenmenin önemini anlattı.

Giriş Tarihi: 20.3.2018 12:33 Güncelleme Tarihi: 20.3.2018 14:03
Akdeniz diyetiyle kolon kanserinde korunun!

KOLON KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

  • Kansızlık
  • Kabızlık
  • Ele gelen kitle
  • Makattan kanama Rektal kanama
  • Dışkıda kan
  • Büyük abdest çapında incelme
  • Büyük abdest düzenin değişmesi
  • Tuvalete gidip rahatlayamama
  • 15 günden uzun süren karın ağrısı
  • Düzenli tarama testlerini yaptırın.
  • İdeal kilonuzu koruyun.
  • Yüksek miktarda sebze, meyve, balık, zeytinyağı, fındık ceviz gibi kuruyemişleri içeren Akdeniz diyetinin kanser ve damar tıkanıklığına bağlı ölümleri ciddi oranda azalttığı çeşitli bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir.
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Akdeniz diyetiyle kolon kanserinde korunun!
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