Balık yağı nedir? Balık yağı hapı faydaları nelerdir?

Annenin hamilelik döneminde balığın vücudundan elde edilen balık yağı kullanılmalıdır ancak hamilelik dönemi dışında her türlü balık yağı kullanılabilir, annelerde sütün kalitesini arttırmak için de balık yağı tavsiye edilir. Balık yağı, balıklardan elde edilebileceği gibi bazı yiyeceklerden de elde edilebilir. Keten tohumu, semizotu, ceviz, avokado gibi gıdalar somon balığı, alabalık, sardalya gibi balıklar yine balık yağını elde edebileceğimiz besin kaynaklarıdır.

Uzmanların balık yağı hapı konusundaki görüşleri genel olarak şu şekildedir: Mümkün olduğu takdirde besin ve balıklardan balık yağı sağlanması tavsiye edilir fakat bu durum gerçekleşmezse balık yağı hapı kullanmada da herhangi bir problem yoktur.

Balık yağının faydaları nelerdir?

Balık yağı; kolestrolü düşürür, algılamayı arttırır. Yetişkinlerde alzheımer ve kalp krizi risklerini azalttığı gibi çocuklarda da matematik zekasını arttırır.

Balık yağı yine kanser riskini azalttığı gibi vücut direncini de güçlendirir, enfeksiyon ve şeker hastalığı riskini azaltır. Kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi hastalıkalrda vücudun direncini arttırdığı gibi, diğer vitaminlerin de emilimlerini arttırır.

En iyi balık yağı hapı markaları hangileridir?

Bu sorular çocuklarına balık yağı hapı takviyesi yapacak anne ve babalar tarafından yanıtı sıkça aranan konular arasında yer alıyor. Solgar, Carlson, Möller's, Ocean Blue, MRM Smart Blend, Now Ultra Omega 3 gibi markalar uzmanlar tarafından tavsiye edilen markalardır. Balık yağı hapı kullanımı öncesinde firmalardan ziyade mutlaka doktorunuzla iletişime geçmeniz gerekmektedir. En iyi balık yağını doktorunuza danıştıktan sonra belirleyip kullanabilirsiniz.

Balık yağı fiyatları ne kadar?

Balık yağı fiyatları ne kadar? soruları da yine ebeveynler tarafından yanıtı merak edilen, araştırılan konular arasında yer alıyor. Türüne göre yer yer değişkenlik gösteren balık yağı hapı fiyatları genel olarak 50 lira ile 200 lira arasında değişkenlik gösteriyor.