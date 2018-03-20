Bebeğinizin sağlıklı gelişimi için bu testler şart!

Hamilelik testini yaptırdınız, sevinçli haberi aldınız. Peki ya sonra? Aslında anne adayları için her şey bundan sonra başlıyor. Beslenme düzeninizden uyku düzeninize kadar her şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Fakat iş bununla da bitmiyor. Hamilelikte yaptıracağınız testlerle bebeğinizin sağlıklı gelişimine destek olmanız gerekiyor. Öncelikle bebeğinizin rahim içinde olup olmadığını kontrol ettirmelisiniz. Dış gebelik hamilelikte en sık yaşanan problemdir. Rahim içindeyse 7. haftadan itibaren kalp atışlarını ultrason ile duyabilirsiniz.