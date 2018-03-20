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Bebeğinizin sağlıklı gelişimi için bu testler şart!

Anne olacağınızı öğrendiğiniz ilk andan itibaren yaşamınızda birçok değişikliğe gitmeniz gerekiyor. Hamilelikte, bebeğinizin sağlıklı gelişimi için beslenmenin yanı sıra bu testleri de yaptırmanız gerekiyor. Hamilelikte yaptıracağınız testler, düşük ihtimalini ortadan kaldırdığı için bebeğinizin hayatını kurtarıyor. İşte hamilelikte yaptırmanız gereken testler...

Giriş Tarihi: 20.3.2018 10:29 Güncelleme Tarihi: 20.3.2018 10:42
Bebeğinizin sağlıklı gelişimi için bu testler şart!

Hamilelik testini yaptırdınız, sevinçli haberi aldınız. Peki ya sonra? Aslında anne adayları için her şey bundan sonra başlıyor. Beslenme düzeninizden uyku düzeninize kadar her şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Fakat iş bununla da bitmiyor. Hamilelikte yaptıracağınız testlerle bebeğinizin sağlıklı gelişimine destek olmanız gerekiyor. Öncelikle bebeğinizin rahim içinde olup olmadığını kontrol ettirmelisiniz. Dış gebelik hamilelikte en sık yaşanan problemdir. Rahim içindeyse 7. haftadan itibaren kalp atışlarını ultrason ile duyabilirsiniz.

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Bebeğinizin sağlıklı gelişimi için bu testler şart!
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