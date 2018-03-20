Genital siğil hastalığı nedir, genital siğil tedavisi nasıl yapılır?

Genital bölgelerde et beni şeklinde çıkar. Fakat buradaki bu benleri görmemiz demek aktif olarak bulaştırıcı olmamız anlamına geliyor. O bölgedeki dokulara değen, temas eden kişilerde karşı tarafa geçebiliyor.

Bu viral rahatsızlığın yaklaşık 100 tane tipi vardır. Fakat bizim için önemli olan bölge ya da tipleri özellikle kansere yol açan tiplerdir. HPV, 16, 18, 31, 33 tipleri çok önemlidir. Çünkü bunlar genital kanserelere yol açıyorlar. Bunların kontrol altına alınması bu açıdan çok önemlidir. Bayanlarda risk biraz daha artıyor. Çünkü bayanlarda serviks ağzı kanserine yol açıyor. Bu nedenle bayanlar açısından daha önemlidir.

GENİTAL SİĞİL NASIL BULAŞIR?

Bu virüse maruz kaldıktan sonra deri kenarlarındaki çatlaklardan içeriye doğru giriyor ve tamamen temas yoluyla bulaşıyor. Ardından genital bölgemizde bir et beni gibi bir yapı oluşuyor. Bu aşamadan sonra o kişi tamamen bulaştırıcı rolünde oluyor. Kiminle nasıl bir cinsel münasebette bulunursa karşıdaki kişiye maalesef bulaştırıyor. Bu hastalık bu şekilde yayılıp gidebiliyor.