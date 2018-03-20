Kansızlık belirtileri nelerdir, ne iyi gelir ve tedavisi nasıl yapılır?

Günümüzde en sık rastladığımız hastalıklardan birisi olan kansızlık (anemi) bir tür kan hastalığı olarak bilinir. Kansızlığı tam olarak tanımlayacak olursak, kanda daha az kırmızı kan hücresi ve hemoglobin bulunmasına denir. Bu hastalığın birçok belirtisi vardır. Bu belirtilerin ortaya çıkma sebebi ise oksijen eksikliğidir. İnsan vücudunda az sayıda bulunan alyuvar ya da hemoglobin nedeniyle kan, vücudun tüm bölümlerine yeterli oksijeni götüremez.

KANSIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kansızlık belirtileri arasında en fazla görüleni halsizlik, el ayakların soğuması ve kalp çarpıntısıdır. En sık görülen hastalıklardan bir tanesi olduğu için bu belirtileri taşıyan insan hastalığı kolayca tahmin edebilir. En çok karşılaşılan belirtiler şunlardır;

Cilt solgunluğu,

Vücutta güçsüzlük,

Halsizlik,

Konsantrasyon bozukluğu,

Baş ağrısı,

Ellerde ve ayaklarda soğuma,

Sinirlilik durumu,

Kulakların uğuldaması,

Dudaklarda çatlaklar,

Ağızda yaralar,

Tırnakların çabuk kırılması,

KANSIZLIĞA NE İYİ GELİR

Kansızlık görülen kişiler beslenmelerine oldukça dikkat etmelidirler. Kansızlığa iyi gelen demir bakımından zengin (kırmızı et, kuru meyveler, üzüm, incir, nohut, yeşil sebzeler, demirle zenginleştirilmiş tahıl ürünleri) gibi gıdalar bol bol tüketilmesi gerekir.