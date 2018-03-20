Vücutta su azalmasının neden olduğu 10 hastalık!

YORGUNLUĞUNUZUN KAYNAĞI SU İÇMEMEK OLABİLİR

Sağlıklı bir insan vücut ağırlığının erkeklerde %60, kadınlarda ise %50'si sudan oluşmaktadır. Bu oran yeni doğan bebekler için %70 seviyelerine çıkar. Beynin %95'i ve akciğerlerin de %90'ı sudur. Vücutta birbiri ile bağlantılı olan bütün sistemler suya ihtiyaç duyar ve yeterli su alamadığında görevlerini tam olarak yerine getiremez. Vücutta bulunan suyun %2 oranında azalması sonucu yorgunluk, dikkat eksikliği ve hafıza ile ilgili sorunlar ortaya çıkar. Gün boyu devam eden yorgunlukların en önemli kaynağı sıvı azalmasıdır.