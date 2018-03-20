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Vücutta su azalmasının neden olduğu 10 hastalık!

Su tüketimi; böbrekler, kalp ve karaciğer başta olmak üzere bütün organlar için hayati önem taşıyor. Vücuda yeterli miktarda su alınmaması pek çok önemli sağlık sorununun yanında yorgunluk, dikkat güçlüğü ve hafıza bozuklukları gibi durumlara yol açabiliyor. İç Hastalıkları Uz. Dr. Tülay Kadıoğlu, “22 Mart Dünya Su Günü” öncesinde düzenli su tüketiminin önemi ve suyun sağlık üzerindeki etkileri hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 20.3.2018 10:51
Vücutta su azalmasının neden olduğu 10 hastalık!

YORGUNLUĞUNUZUN KAYNAĞI SU İÇMEMEK OLABİLİR

Sağlıklı bir insan vücut ağırlığının erkeklerde %60, kadınlarda ise %50'si sudan oluşmaktadır. Bu oran yeni doğan bebekler için %70 seviyelerine çıkar. Beynin %95'i ve akciğerlerin de %90'ı sudur. Vücutta birbiri ile bağlantılı olan bütün sistemler suya ihtiyaç duyar ve yeterli su alamadığında görevlerini tam olarak yerine getiremez. Vücutta bulunan suyun %2 oranında azalması sonucu yorgunluk, dikkat eksikliği ve hafıza ile ilgili sorunlar ortaya çıkar. Gün boyu devam eden yorgunlukların en önemli kaynağı sıvı azalmasıdır.

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Vücutta su azalmasının neden olduğu 10 hastalık!
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