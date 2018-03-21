"Dünya aşı bulamıyor biz reddediyoruz"

KIZAMIK, BOĞMACA HORTLUYOR

Türkiye'nin aşı ve bağışıklama alanında en büyük sempozyumlarından biri olan 3. Aşı Çalıştayına aşı karşıtları ve aşıyı reddedenler de çağrıldı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye Ulusal Aşı Komisyonu Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Uzmanı Prof. Mehmet Ceyhan, medyatik olmak için aşı karşıtlarının konuştukça aşı reddinin arttığını belirterek "2013 yılında 980 olan aşı reddi 2016 yılında 12 binin üzerine çıktı. Bu artarak devam ediyor. Bu onlardan çok biz aşıyı yapanları yani tüm toplumu tehdit ediyor. Tamamen elemine ettiğimiz kızamık vakaları ikinci dozlar yapılmadığı için tekrar görülmeye başladı. Boğmacadan hastaneye yatıp tedavi ettiğimiz hastalar var" dedi.





"TEHLİKENİN FARKINDA MISINIZ?"

Prof. Ceyhan, aşının kişisel değil toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Evet hiçbir aşı yüzde 100 koruma sağlamaz. Yüzde 98-99 oranındadır korumalar. Ama bu aşıları yaptığınız zaman toplumda hastalık yüzde 100 etkili oluyor. 30 kişinin olduğu bir ortamda bir kişi aşı yaptırmasa duyarlı olan kişi bile bundan etkilenmiyor. Ancak 3 kişi aşı yaptırmazsa o zaman bulaş başlıyor. Siz aşılı olsanız bile duyarlı kişiyseniz aşılanmayandan etkilenirsiniz. Aşı karşıtı söylem verenlerin hepsi kendi çocuğuna aşı yaptırmış. Ancak aşı kişisel korunma değil toplumsal korunma. Bu devam ederse aşı sayesinde görülmeyen ve geçmişte yüz binlerce kişinin ölümüne sebep olan, çiçek, difteri, kızamık, boğmaca gibi hastalıklar yeniden görülecek. Şimdi bile vakalar tek tük görülüyor."





DÜNYA AŞI BULAMIYOR BİZ REDDİYORUZ

Dünyada bazı ülkeler aşıyı zorunluluk kapsamına alındığını hatırlatan Prof. Ceyhan, Türkiye olarak zorla değil aşıya ikna ederek gönüllükle çözmek 'de zorlama olmadan gönüllükle aşıya ikna edildiğini söyledi. Prof. Ceyhan, "Dünyada 1.5 milyon çocuk aşılanmadığı için hayatını kaybediyor. Aşıya ulaşabilmek için bütçe ayıramayan ülkeler varken Türkiye'nin devlet tarafından karşılanan aşılarına karşı olmak akıllıca değil. Halk olarak ödenmeyen aşıları tartışmalıyız, talep etmeliyiz, reddi konuşmak akıllıca değil" dedi. Prof. Ceyhan, Türkiye'nin yıllık ilaç bütçesi 22 milyon TL iken aşı için harcanan toplam bütçesinin 900 bin TL'nin altında olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Selim Badur ise, aşılar sayesinde yılda 3 milyon çocuğun ölümünün engellendiği ve aşılar majör en belli başlı 25 bulaşıcı hastalığa karşı en etkili tedavi olduğunu kaydetti. 5 yaş altı zatürre aşısının uygun kullanımıyla dünyada 11.4 milyon antibiyotik kullanım gününün azaltıldığını söyleyen Prof. Badur, "Bugün biliyoruz ki dünyada 1.5 milyondan fazla çocuk aşılansalardı eğer yaşamlarını yitirmeyeceklerdi" dedi.

GSK Aşıdan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Dr. Thomas Breuer ise, tüm dünyada bulaşıcı hastalıklara karşı çocukları ve yetişkinleri koruyan toplam 40'dan fazla aşı geliştirdiklerini belirterek, her gün tüm dünyada 160 ülkeye 22 milyondan dozdan fazla aşı ulaştırdıklarını kaydetti. Türkiye'de son 7 yılda 12 milyon 750 çocuğu aşıladıklarını belirten Breuer, "Hacettepe Üniversitesi Aşı Klinik Araştırma Merkezi'nde Türkiye ile ortak klinik aşı çalışmaları yürütüyoruz" diye konuştu.