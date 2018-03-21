Korkutan pet şişe tehlikesi!

Su içmek, insan vücudu için sağlığı koruyan en önemli şey. Peki, bir yandan sağlığımızı korumak için su içerken diğer yandan suyu içtiğimiz pet şişelerin tehlikelerini düşünüyor muyuz? Sağlığımızı su içerek korumaya çalışırken pet şişelerle tehlikeye mi atıyoruz? Pet şişelerin zararlı olmasına neden olan en önemli şey, şişenin plastiğindeki "bisfenol A" veya kısaca "BPA" dediğimiz maddedir. Günlük hayatımız içinde birçok üründe bulunan BPA'daki tehlike, saklama kabı, şişe, bardak gibi muhafaza kaplarındaki sert plastikten kaynaklanıyor.