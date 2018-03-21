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Korkutan pet şişe tehlikesi!

Her gün aldığımız hatta zaman zaman atmadan tekrar kullandığımız pet şişelerin sebep olduğu tehlikeler korkutuyor. Yapılan araştırmalar sonucu açıklanan pet şişe tehlikesi, pet şişenin birçok ülkede yasaklanmasına sebep oldu. Salgıladığı maddenin dişilik hormonuna benzemesi erkekleri tedirgin ediyor. Peki, pet şişe tehlikesi nedir? Pet şişeler hangi hastalıklara sebep olur? İşte pet şişe tehlikesi ile ilgili ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 21.3.2018 10:55 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 10:57
Korkutan pet şişe tehlikesi!

Su içmek, insan vücudu için sağlığı koruyan en önemli şey. Peki, bir yandan sağlığımızı korumak için su içerken diğer yandan suyu içtiğimiz pet şişelerin tehlikelerini düşünüyor muyuz? Sağlığımızı su içerek korumaya çalışırken pet şişelerle tehlikeye mi atıyoruz? Pet şişelerin zararlı olmasına neden olan en önemli şey, şişenin plastiğindeki "bisfenol A" veya kısaca "BPA" dediğimiz maddedir. Günlük hayatımız içinde birçok üründe bulunan BPA'daki tehlike, saklama kabı, şişe, bardak gibi muhafaza kaplarındaki sert plastikten kaynaklanıyor.

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Korkutan pet şişe tehlikesi!
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