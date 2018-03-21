Hindistan cevizi yağı son yılların en popüler yağlarından biri. Cilt bakımından saç bakımına ağızda çıkan yaraların tedavisinden vücüt nemlendirmeye kadar bir sürü amaçla kullanılan Hindistan cevizi yağı yemek ve salatalarda da kullanılabilir bir yağ olma özelliğiyle, sağlıklı ve düşük kalorili bir alternatif olarak zayıflama hedefi olanların beslenmesinde yer almaya başlıyor.

Ayçiçek yağına ya da zeytinyağına göre daha az kalorili olan Hindistan cevizi yağı ile zayıflanıp zayıflanmayacağı ise çok sorulan sorular arasındadır. Bu yazımızda Hindistan cevizi yağı gerçekten zayıflatır mı sorusunu cevapladık ve zayıflamak isteyenler için Hindistan cevizi yağı ile düşük kalorili yemek ve salata tarifleri anlattık.