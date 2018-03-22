Aile terapisti nedir ve Aile terapistine ne zaman gidilmelidir?

Evliliklerde sorunlar çiftler birbiriyle iletişim kuramadığı noktada başlar. Evliliğin en büyük sorunlarından birisi de iletişim sorunudur. Kadın bir şey söyler, erkek bir şey söyler ama asla birbirlerini duymazlar. Birbirlerinin ne anlatmak istediklerini, dertlerinin ne olduğunu anlayamazlar. Evlilik terapisinden önce önemli olan dinleyebilmektir. Yani karşı taraf size ne anlatıyor, şikâyeti ne?

Maalesef iletişim dili olarak suçlayıcı diller de kullanılıyor. Bu da sağlıklı bir iletişimin önündeki en önemli engeldir. Bunun yerine 'ben böyle hissediyorum, ben kendimi yalnız hissediyorum' gibi 'ben' dili ile konuşmak kendi hissettiklerinizi anlatmak, kurulması gereken iletişim en temel noktasıdır. İletişim koptuğunda çiftler arasındaki sevgi ve saygı azaldığında evlilik bağları maalesef azalmaktadır.

EVLİLİK TERAPİSTİNE NE ZAMAN GİDİLMELİDİR?

Bu sorunları yaşayıp evliliğini kurtarmak ve tekrar evliliğini sağlıklı bir düzeleme oturtmak istiyorsa evlilik terapisine gidilmelidir. Evlilik psikolojisinde muhtemel amaç çiftlerin birbirlerini anlamasıdır. En önemli nokta birbirlerini gerçekten anlayabilmeleridir. Çünkü bunu anlayabildikleri noktada, bu farkındalık geliştiği noktada çözüme ulaşmak çok kolaydır. Ancak burada önemli olan iki tarafında bunu istiyor olmasıdır. Kadın istiyor erkek istemiyor ya da erkek istiyor kadın istemiyor ise birbirlerinin zoruyla geliyorsa zaten evlilik danışmanlığı bir işe yaramayacaktır.

AİLE DANIŞMANLIĞI NE AMAÇLAR?

Aile danışmanlığı, evlilik terapisinde çiftleri özellikle birbirlerinin rollerine sokarak karşı taraftan ne duyulduğunu, ne hissedildiğinin anlaşılması amaçlanır. Böylelikle aslında ne söylüyor ama nasıl duyuluyor kişi bunun farkına varır, kullandığı iletişim dilini düzeltir ve yaptığı hataları görür. Çünkü bir ilişkide sorun varsa iki tarafında hata payı vardır. Bu hata payında yüzdeler değişebilir. Ama mutlaka her iki tarafında hataları var ve bu hatalar birbirlerini etkiliyordur. Bu yüzden çift terapisinde önemli olan iki tarafında yaptığı hataların karşı tarafı nasıl etkilediği ve nasıl sonuçlar doğurduğunun farkına varılmasıdır. Ve en basitten başlayarak bunların yavaş yavaş düzeltecek yolları fark etmeli ve görülmelidir. Zaten hemen ardandan gerisi çorap söküğü gibi gelecek, sorunlar çözülüp iletişim daha sağlık bir seviyeye oturduktan sonra evlilikteki sorunlar aşılacaktır.