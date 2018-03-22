Dış gebelik nedir? Dış Gebelik nasıl oluşur?

Dış gebelik nedir? Tüp veya dış ortam rahim gibi bebeğin büyümesine müsaade edecek bir yapıya sahip değildir. Bu nedenle büyüme başladığı zaman tüpün gerilmesi ve neticesinde patlaması söz konusudur ve bu da iç kanamaya yol açar, bu durum geç fark edildiğinde hayati risk taşıyan bir durumdur.

Dış gebelik nasıl anlaşılır?

Dış gebeliğin fark etmek çok önemlidir, uzman doktorların da hamileliğin başında olabilecek en erken zamanda anne adaylarını görmek istemelerinin nedeni budur. Regl gecikmesinden yaklaşık 1 hafta sonra bebeğin kesesinin rahim içerisinde gözükmesi gerekir eğer bu gözükmüyorsa veya kanda yapılan gebelik testi seviyesine göre de biz en erken ne zaman görebileceğimizi tespit edebiliriz.

Kandaki gebelik testi seviyesi 1000-1500 civarında olduğunda bebeğin ultrasonda normal yerinde yani rahmin içinde görülmesi gerekir. Eğer görülmüyorsa o zaman dış gebelik düşünülür kan seviyesi yeterli ve gebelik kesintisi görülmüyorsa bu durum yüzde 100 dış gebelik tanısı koydurur veya çok erken kanda gebelik yapıldığında 48 saat sonra onun seviyesinin katlanmasını kontrol ederek dış gebelik testi yapılabilir.

Dış gebelik belirtileri nelerdir?

Adet gecikmesi veya adet görememe ardından vajinal kanama veya lekelenme olması karın ağrısı, dış gebeliğin en sık görünen belirtileridir ancak birey hamile olduğunun farkında olmayabilir çünkü bu belirtiler genellikle 6 veya 8 ay sonra başlamaktadır. Belirtiler bireye göre erken ya da geç olabilir.

BIÇAK SAPLANIR GİBİ BİR KARIN AĞRISI…

Genellikle bıçak saplanır gibi bir karın ağrısıyla uzman doktorlara başvurulur, çünkü tüpün içinde yerleşmiş gebelik iyice büyüyüp tüpü patlattığında kan sızmaktadır ve bu kan iyice çoğalarak hatta diyaframın altında birikerek sırt ağrısına, omuz ağrısına da neden olabilir. Halsizlik, soluk cilt, bayılma, nabız artışı gibi bulgular şok belirtisi olarak değerlendirilir ve ciddi hayati tehlike yaratır bu nedenle hemen tanı konulması ve acil tedavi edilmesi gerekmektedir.