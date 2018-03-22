Sinüzit belirtileri nelerdir ve sinüzite ne iyi gelir?

Sinüzit nedir sorununu yanıtını yanıtlamadan önce sinüs nedir onun bir tanımlamasını yapalım. Sinüs, içi hava dolu odacık demektir. Paranazal sinüs, burun etrafında bulunan içi hava dolu odacıklardır. Bunlar; iki taraflı gözlerin üzerinde bulunan frontal sinüsler, gözlerin altında bulunan maksiller sinüsler, gözlerin arasında bulunan irili ufaklı her tarafta yaklaşık 8-12 arasında bulunan etmoid sinüsler bir de en arka da bulunan dilinin altında bulunan bir sinüs vardır. Bu sinüslerin her birisinin bir havalanma kanalı vardır. Ve bu havalanma kanalı çeşitli kanallar vasıtasıyla burun boşluğunun içerisine açılıyor. Eğer sinüslerin havalanma kanalları herhangi bir sebepten dolayı tıkanırsa bir ödemden, alerjiden, bakteriyel, nezle veya gripten dolayı olabilir. Eğer bu sinüslerin havalanma kanalları bir şekilde tıkanırsa sinüslerin içerisinde bir konjesyon ortaya çıkıyor ve sinüslerin havalanması sağlanmazsa bu bakterilerin üremesine daha sonra sinüzitin ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

Kısaca tanımlayacak olursak, sinüs dediğimiz yapılar, burunun çevresinde sağında, solunda ve kaş üzerinde bulunan kafa kemikleri içerisindeki hava dolu boşluklardır. Bunlar başın hafifletilmesini ve insana ait sesin özellik kazanmasını sağlayan önemli bir organdır. Teneffüs ettiğimiz havayı nemlendirirler, ısıtırlar ve başın hafif kalmasını sağlarlar.

SİNÜZİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bunların açılma ağızları da hep burunadır. Burun bölgesindeki enfeksiyonlar, nezle gribal enfeksiyonlardır. Sinüste etkilenerek sinüzit adı verilen bir iltihap oluşur. Sinüzite bağlı baş ağrısının özellikleri vardır. Örneğin; sinüzitiniz varsa ve başınız ağrıyorsa mutlaka burun tıkanması vardır. Burun tıkanmadan sinüzit ağrısı olmaz. Bu ağrıda özellikle gün ortasından sonra başınızı öne eğdiğinizde burun tıkanıklığı ile ciddi bir baş ağrısı oluyorsa, genzinize akıntı oluyorsa, ağız kokunuz varsa ve yüzle kaş üzerinizde ağrılar oluyorsa sinüzitten şüphelenebilirsiniz.

Sinüzit dışında; gerilim, baş ağrıları, özellikle migrenden yarım baş ağrısı, bununla birlikte bulantı ve gözlerde ışı hassasiyeti olur. Migren de çoğu zaman sinüzit ile karışır. Bazen sinüzit ile beraber diğer baş ağrısı yapan nedenlerde işin içine dâhil olarak karmaşık bir klinik tablo ortaya çıkarabilir.

SİNÜZİTE NE İYİ GELİR?

Halk arasında en sık görülen rahatsızlıktan birisi olan sinüzite iyi gelen şifalı bitkiler çok sık araştırılmaktadır. Baş ağrısı yapması nedeniyle bazen çekilmez bir hal alan sinüzite neler iyi gelir? İşte bu hastalığa karşı kür tarifi;

Yaklaşık yarım litre suyu kaynatınız. İki tatlı kaşığı kurutulmuş papatyayı kaynayan suyun içine atınız. Kaynayan suyu bir başka kaba aktarıp, başınızı havluyla örterek, yüzünüzü buharına tutunuz ve burnunuzdan nefes alıp veriniz. Arada ağzınızdan da nefes alıp veriniz. Bu uygulamayı 5 dakika sürdürünüz. Daha sonra suyu tekrar kaynatıp 5 dk. Daha aynı şekilde başınızı havluyla örterek uygulayınız. Ertesi gün aynı şekilde 5 dk. Uygulayıp yarım saat ara veriniz ve 5 dakika sonra tekrar yapınız. Akıntının gelmeye başladığı gün, 3 gün ara veriniz. Yeterli rahatlama sağlandıktan sonra ileri tarihlerde uygulama tekrar edilebilir.

SİNÜZİT TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Sinüzitin tedavisi genellikle ilaç ve medikal tedavidir. Cerrahi tedavi yani ameliyat tedavisi çok nadiren gerekebilir. Burun hijyenin çok iyi olması gerekiyor. Sinüzite yakalanmamak için kendinizi soğuktan koruyacaksın, burun temizliğini çok iyi yapacaksınız. Günde 8-10 defa burun içindekileri temizleyeceksiniz. Gençler özellikle banyo yapıp sokağa çıkıp soğuğa maruz kaldıklarında burun tıkanıklıkları ve ardından sinüzite sıklıkla yakalanırlar. Ama sinüzit tedavisiz bir hastalık değildir. Bu hastalıktan şüphelendiyseniz mutlaka bir kulak, burun, boğaz hekimine gidip baş ağrısının sebebinin sinüzit olup olmadığını mutlaka ayırt etmeniz gerekmektedir. Sinüzitten korkmayın ama tedavi edilmezse uzun süre geniz akıntısı yapıp akciğer problemlerine neden olabilir. İhmal edilmemesi gereken önemli hastalıklardan bir tanesidir.