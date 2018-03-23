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Çocuğunuza 'Tırnağını yeme' demeyin!

yeme davranışı genellikle 3 yaşından itibaren ortaya çıkan uyum ve davranış bozukluğu olarak kabul edilmektedir. alışkanlığı sinirlenmeye, heyecana bağlı olabilirken, obsesif-kompulsif bozukluk sebebiyle de oluşabilmektedir. Bu durumla her ebeveyn karşılaşabilir. Tırnak yeme alışkanlığının tedavi edilebildiğini anlatan Uzm. Dr. Mehmet Yavuz, bu davranışın altından yatan sebebin çevresel ya da psikolojik nedenlerden kaynaklandığını belirtiyor.

Giriş Tarihi: 23.3.2018 12:05
Çocuğunuza 'Tırnağını yeme' demeyin!

ÇOCUKLAR NEDEN TIRNAK YER?

Kız larında erkek çocuklarına göre daha fazla gözlemlenen bu davranışın sebepleri değişiklik göstermekle birlikte daha çok duygusal sorunlardan kaynaklanmaktadır. yiyen çocuklarda, parmak emme, ağza farklı materyaller sokma, diş gıcırdatma gibi kaygı sorunu olduğunu gösteren başka bulgulara da gözlemlenebilir.

Çocuklar çevrelerindeki insanları kendilerini rol model alırlar. Dolayısıyla alışkanlığı çocuğun akranlarıyla oyun oynarken taklit ederek kazandığı bir davranış olabilir. Çocuğun hayatında onu psikolojik olarak etkileyen olaylar örneğin; anne babanın boşanması, annenin iş hayatına atılması, ilgi ve sevgi eksikliği, sevdiği bir kişinin hastalanması ya da kaybı, yeni bir kardeşin dünyaya gelmesi, kardeş kıskançlığı, arkadaş ortamındaki sıkıntılar gibi stres yaratan faktörler tırnak yemeği tetikliyor. Eşler arasındaki gerginlikler, anne, babanın aşırıcı baskıcı ve kontrolcü olması, şiddet ve öfke içeren TV programları, korku ve kaygılar bu davranış bozukluğunun oluşmasına neden olabilir.

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Çocuğunuza 'Tırnağını yeme' demeyin!
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