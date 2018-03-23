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(normal) doğum nedir ve nasıl yapılıyor?

Gebe kişilerin en çok merak ettiği konuların başında ‘ nedir’’ sorusunun yanıtı yer alır. Bir diğer ismi de doğum olarak adlandırılır. Peki Epidural (normal) doğum nedir ve nasıl yapılıyor? Merak ettiğiniz tüm ayrıntıları burada okuyabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 23.3.2018 17:36
Epidural (normal) doğum nedir ve nasıl yapılıyor?

Bütün anne adaylarının aklında doğum korkusu yer alır. Gebe kişiler normal ve sezaryen doğum hakkında çeşitli bilgiler araştırarak bu konu hakkında bilgi sahibi olmak ister. daki hedef bebeğin annenin vajinal yol ile ayrılmış olmasıdır. Fakat bu süreç bazen çok kabus gibi olmaktadır. Çünkü eğer annenin ağrı eşiği düşük ise veya kendini doğuma tam olarak hazırlayamamışsa bu ağrıdan çok büyük bir ızdırap duyar. Bu nedenle ağrıyı ortadan kaldırmak ve konforu arttırmak amacıyla bir takım destekler verilebilir. Bunlar bazen narkotik aneljezikler olabilecek iken bazen de ağrıyı tamamen ortadan kaldırmak için omurilikten yapılan bir anestezi uzmanı tarafından destekle sağlanan anestezi olabilir.

EPİDURAL (NORMAL DOĞUM) NEDİR?

Edpidural anestezi, doğum konforunu arttıracak, hastanın rahatını sağlayacak bir yöntemdir. Çok rahat edebilir hasta. Fakat amaç doğumda sıfır ağrı olmaması tolere edilebilir bir ağrı olması gerekir. Eğer epidural anestezi ile sıfır ağrı yaratma gayreti içerisinde olunursa hasta kontraksyonları hissedemeyebilir. Hissedemediği bir kontraksyonda ıkınması yani bebeği dışarı çıkarması gerektiği olan anda yeterince ıkınamamakta ve yardım almak zorunda kalır. Bu hiç istemediğimiz bir şeydir.

NORMAL DOĞUM SIRASINDA NELER YAPILMALIDIR?

Normal doğumun kasılmalar, su gelmesi ya da lekenme ile kendini gösteren bir başlangıç şekli vardır. Bundan sonraki dönemde yaklaşık 16-18 saati olur. Bu dönemin bir kısmına bekleme fazı denir. Bekleme fazı 10 saat kadar sürer. Aktif faz ise 8 saat sürer. Bekleme fazında evre geçirebilirsiniz. Bu dönem de hareket etmek, yürümek çok önemli. Ancak çok yorulursanız uzanmanız gerekir. Bulantı ve kusmanız olabilir. Eğer böyle bir durumunuz var ise tabi ki yiyip içmeyin ama normal doğum planlarken yeme ve su içmenin, enerji verici gıdalar tüketmenin faydası vardır.

Normal doğum beklerken mutlaka hareket etmek gerekir. Bekleme döneminde mutlaka 30 dakika sıcak suyun altında duş alınması gerekir. Bu dönem de plates topuna oturabilirsiniz. Plates topuna oturursanız kaslarınız daha da gevşer ve kemikleriniz açılır. Bu şekilde doğum daha da hızlı olur. Doğum sırasında istediğiniz pozisyonda olabilirsiniz. Yatakta da doğum yapabilirsiniz veya diz dirsek pozisyonunda da doğum yapabilirsiniz. Doğumun ardından bebeğinizi hemen kucağınıza alabilirsiniz.

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