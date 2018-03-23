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Fazla kiloların bu e neden olduğu açıklandı!

Menopoz sonrası dönemde ana östrojen kaynağının kalça ve memelerde biriken yağlı dokular olduğunu söyleyen Meme Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Gazioğlu “Menopoz dönemi sonrasında alınan kilolar ve fazla yağ miktarı meme i açısından risk teşkil ediyor” dedi. İşte nin nedenleri ve fazla kiloların kansere sebep olması ile ilgili ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 23.3.2018 16:26
Fazla kiloların bu kansere neden olduğu açıklandı!

AŞIRI KİLO MEME KANSERİ NEDENİ

Gelişmiş ülkelerde son 20-30 yıl dikkate alındığında obezite ciddi bir artış gösteriyor. Meme ine yakalanma riski de obeziteye paralel olarak artıyor. Menopoz sonrası dönemde ana östrojen kaynağının kalça ve memelerde biriken yağlı dokular olduğunu söyleyen Meme Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Gazioğlu "Özellikle menopoz dönemi sonrasında alınan kilolar ve vücutta oluşan fazla yağ miktarı açısından risk teşkil ediyor" diyor. Prof. Dr. Ertuğrul Gazioğlu meme kanseri ve obezite arasındaki ilişkiyi anlattı.

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Fazla kiloların bu kansere neden olduğu açıklandı!
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