Fazla kiloların bu kansere neden olduğu açıklandı!

AŞIRI KİLO MEME KANSERİ NEDENİ

Gelişmiş ülkelerde son 20-30 yıl dikkate alındığında obezite ciddi bir artış gösteriyor. Meme kanserine yakalanma riski de obeziteye paralel olarak artıyor. Menopoz sonrası dönemde ana östrojen kaynağının kalça ve memelerde biriken yağlı dokular olduğunu söyleyen Meme Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Gazioğlu "Özellikle menopoz dönemi sonrasında alınan kilolar ve vücutta oluşan fazla yağ miktarı meme kanseri açısından risk teşkil ediyor" diyor. Prof. Dr. Ertuğrul Gazioğlu meme kanseri ve obezite arasındaki ilişkiyi anlattı.