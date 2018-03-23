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Kalp sağlığına etkisi büyük!

Dünyanın en pahalı ının olduğunu biliyor muydunuz? Öyledir ki bir gram altın ile bir gram safran eşdeğer tutulmaktadır. Safran genellikle safran çiğdem olarak adlandırılan bir çiçekten elde edilen popüler bir baharat çeşididir ve safranın baharat olarak kullanılan kısmı yalnızca kırmızı renkli erkek organlarıdır.

Giriş Tarihi: 23.3.2018 10:41 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 10:42
Kalp sağlığına etkisi büyük!

Sonbaharda açan bu çiçekler toplanır ve kırmızı renkli erkek organlar çiçeklerden tek tek ayrılarak kurutulur. Kurutma işleminin bitmesi ile ı kullanıma hazır hale gelmiş olur. Safran, karotenoidler, safranal, krocin, antioksidanlar ve diğer biyokimyasallar ile insan sağlığı için gerekli olan tüm mineraller ve vitaminler de dahil olmak üzere 150'den fazla uçucu bileşik içerir. Bu da onu sağlık ve kozmetik sektöründe üst sıralara çıkarır. Ancak bütün bu mucizevi faydalarına rağmen gün içerisinde tüketilmesi gereken maksimum miktarı 0,5 gram ile 1 gram arasındadır. İşte dünyanın en pahalı baharatı safranın birbirinde ilginç faydaları!

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Kalp sağlığına etkisi büyük!
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