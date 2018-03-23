Kalp sağlığına etkisi büyük!

Sonbaharda açan bu çiçekler toplanır ve kırmızı renkli erkek organlar çiçeklerden tek tek ayrılarak kurutulur. Kurutma işleminin bitmesi ile safran baharatı kullanıma hazır hale gelmiş olur. Safran, karotenoidler, safranal, krocin, antioksidanlar ve diğer biyokimyasallar ile insan sağlığı için gerekli olan tüm mineraller ve vitaminler de dahil olmak üzere 150'den fazla uçucu bileşik içerir. Bu da onu sağlık ve kozmetik sektöründe üst sıralara çıkarır. Ancak bütün bu mucizevi faydalarına rağmen gün içerisinde tüketilmesi gereken maksimum miktarı 0,5 gram ile 1 gram arasındadır. İşte dünyanın en pahalı baharatı safranın birbirinde ilginç faydaları!