Sabahları çenenizde ağrı ile mi uyanıyorsunuz? Tedavi edilmezse diş yüzeyinde çatlaklar oluşuyor!

KULAK ÇINLAMASI VE ÇENEDE KAYMA GÖRÜLÜR

"Bruksizm, hastalığının gelişimi hakkında çeşitli görüşler olsa da hastalığın en önemli nedeninin stres olduğuna dair bir görüş birliği var. Öyle ki stres, bruksizmin ortaya çıkışındaki önemli bir neden olmakla kalmayıp, hastalığın şiddetini de artırıyor. Bir yakınınız sizi, uyku sırasında kuvvetli bir şekilde dişlerinizi sıktığınıza dair uyardıysa, bruksizm hastası olduğunuzu söyleyebiliriz. Kulak, baş ve çene ağrıları, ağzınızı açtığınızda çene ekleminden ses gelmesi, kulak çınlaması, çenede kayma ve ağız açmada zorlanma bruksizm hastalığının başlıca belirtileridir. Bu tablo uzun süre herhangi klinik belirti vermeden devam ederek hastalığın zamanla akut hale gelmesine yol açıyor."