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Sabahları nizde ağrı ile mi uyanıyorsunuz? edilmezse diş yüzeyinde çatlaklar oluşuyor!

Geceleri dişlerinizi sıkmaktan yoruldunuz mu? Öyleyse hiç vakit kaybetmeden diş hekiminize gitmenizde fayda var. hastalığı olarak bilinen bruksizm, si mümkün bir hastalıktır. Bruksizm, genellikle uyku sırasında hareketlerinin normalden daha kuvvetli seyretmesiyle gelişiyor. Kuvvetli çene hareketleri ile dış gıcırdatma ve dişleri sıkmanın bruksizm hastalığına yol açtığını ifade eden Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer, hastalığın teşhisi ve tedavisi hakkında ayrıntılı bilgi verdi…

Giriş Tarihi: 23.3.2018 10:03 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 10:13
Sabahları çenenizde ağrı ile mi uyanıyorsunuz? Tedavi edilmezse diş yüzeyinde çatlaklar oluşuyor!

KULAK ÇINLAMASI VE ÇENEDE KAYMA GÖRÜLÜR

"Bruksizm, hastalığının gelişimi hakkında çeşitli görüşler olsa da hastalığın en önemli nedeninin stres olduğuna dair bir görüş birliği var. Öyle ki stres, bruksizmin ortaya çıkışındaki önemli bir neden olmakla kalmayıp, hastalığın şiddetini de artırıyor. Bir yakınınız sizi, uyku sırasında kuvvetli bir şekilde dişlerinizi sıktığınıza dair uyardıysa, bruksizm hastası olduğunuzu söyleyebiliriz. Kulak, baş ve ağrıları, ağzınızı açtığınızda çene ekleminden ses gelmesi, kulak çınlaması, çenede kayma ve ağız açmada zorlanma bruksizm hastalığının başlıca belirtileridir. Bu tablo uzun süre herhangi klinik belirti vermeden devam ederek hastalığın zamanla akut hale gelmesine yol açıyor."

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Sabahları çenenizde ağrı ile mi uyanıyorsunuz? Tedavi edilmezse diş yüzeyinde çatlaklar oluşuyor!
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