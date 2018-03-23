Yüzünüzde bir anda şiddetli ağrı hissediyorsanız...

NEVRALJİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kısa süreli ve çakar şeklindeki ağrılar nevraljinin en önemli belirtisidir. Bu ağrılar sürekli hissedilmez, bir uyaran olduğunda ortaya çıkar. Şimşek çakmasına benzetilen bu ağrıların süresi genellikle 3-5 saniyeyi geçmez. Ağrıyı uyaran etkenler arasında dokunma, yüz yıkama, çiğneme, yemek yeme, su içme gibi faktörler vardır. Başlangıçta gün içerisinde fazla ortaya çıkmayan ağrıların görülme sıklığı ilerleyen safhalarda artar. Ağrılar çene, burun kenarı ve alın bölgelerinden birinde veya hepsinde birden ortaya çıkabilir. Hastalık beyin sapından çıkan sinire bölgedeki atardamarın baskı yapması sonucu oluşur. Nadiren de beyne bağlı tümörlerin bazıları trigeminal nevralji sorununu ortaya çıkarabilir. Ağrıların kaynağı, hastalığın yüz bölgesinde ağrıya neden olan diğer hastalıklardan ayırt edilebilmesi için görüntüleme teknikleriyle teşhis edilir.

NEVRALJİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Trigeminal nevralji hastalığı genellikle tedavilere iyi yanıt verir. Öncelikli tedavi seçeneği ilaç kullanımıdır. Tedavide kullanılan ilaç sıradan bir ağrı kesici değildir, ilaç kullanıldığı sürece ağrılar hissedilmez. Ancak ilaç kullanımının zamanla etkisinin ortadan kalkmasıyla ilaca bağlı yan etkilerin gelişmesi gibi riskler mevcuttur. İlacın etki etmemesi nedeniyle, hasta ağrılarını hissetmeye başlar. Bu da artık cerrahi müdahalenin gerekli olduğu anlamına gelir.

HASTALARIN ÇOĞUNDA BU UYGULAMA SONRASI İYİLEŞME GÖRÜLÜR

Hastalığı tedavisi için cerrahi yöntemler de uygulanabilir. İlk yöntem mikrovaskuler dekompresyon (MVD) yöntemidir. Açık beyin ameliyatı olan bu yöntemde kafa içindeki atardamarın yüz duyu sinirine yaptığı baskı ortadan kaldırılır. Hastaların çoğunda bu uygulama sonrası iyileşme görülür. Bir diğer yöntem trigeminal radyofrekans ise hastalığın tedavisinde uygulanan daha az riskli bir yöntemdir. Bu yöntemde kafa tabanında ve kafa içinde bulunan yüz duyu siniri çekirdeği radyofrekans enerjisiyle kontrollü olarak ısıtılarak lezyon yapılır. Kapalı bir ameliyattır, ameliyat sonrası kesi veya açık yara olmaz. Bu ameliyat sonrası çoğu hastanın ağrı sorunu ortadan kalkar. Cerrahi müdahaleler sonrası hasta, yüzünde kısmi uyuşmalar hissedebilir. Tedavilerin başarı oranı yüksek olsa da yine de yıllar içerisinde hastalığın tekrar ettiği görülmüştür.

Trigeminal nevraljinin cerrahi tedavisi sırasında beyin, sinir ve damar yapılarına çok yakın çalışılması nedeniyle tedavi mutlaka deneyimli beyin cerrahları tarafından yapılmalıdır. Her ne kadar cerrahi yöntemler oldukça etkili olsalar da taşıdıkları riskten dolayı uzman bir doktor seçilmesi tavsiye edilir.