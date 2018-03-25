Kalp hastalığının 6 göstergesi

Bilimsel çalışmalar her dört kişiden birinin kalp hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirdiğini gösteriyor. İnsanları hastalık belirtilerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. İngiltere merkezli Klinik Anatomi Öğrenim Merkezi'nin direktörü ve Lancester Üniversitesi öğretim görevlisi Adam Taylor, kalp hastalıklarının bilinmeyen belirtilerini The Conversation internet sitesi için kaleme aldı. İşte kalp rahatsızlıklarının 6 habercisi:

1 - Kulak memesi çizgileri: Kulak memesindeki çapraz çizgilerin, damar sertliği hastalığının göstergesi olduğu belirtiliyor. 40'tan fazla bilimsel çalışma, kulak çizgilerine sahip olanların damar sertliği hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor.

2 - Yağ kitleleri: Tıpta "ksantom" diye adlandırılan cilt yüzeyindeki sağ renkli yağ kitleleri, yüksek kolesterolün göstergeleri arasında yer alıyor. Yüksek kolesterolün kalp damar hastalıkları riskini artırdığı biliniyor.

3 - Yumru tırnaklar: Doktorlar, tırnaklardaki değişimlerin hastalıkların habercisi olduğunu konusunda uyarıyor. Tırnakların kalınlaşması ve genişleşmesi, üretilen dokudan kaynaklanıyor. Temiz kanın parmaklara ulaşamaması nedeniyle ortaya çıkan yumru tırnaklar, kalbinizin kötü durumunu yansıtıyor olabilir.

4 - Iris etrafındaki halkalar: Araştırmacılar, iris etrafında oluşan gri halkaların yüksek kolesterol belirtisi olabileceğini ifade ediyor.

5 - Diş kaybı: Ağız ve diş sağlığınız, kalp ve damar sağlığınız hakkında ipucular veriyor. Araştırmalar, diş kaybı ve periodontitis hastalağının kalp hastalıklarının habercisi olduğunu kaydediyor.

6 - Mavi dudak: Kardiyovasküler sistemindeki oksijenlenmiş kanın dokulara pompalanmasındaki sorunlar, genellikle kırmızı renkteki dudakların mavileşmesine veya morarmasına neden olabiliyor.