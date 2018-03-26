Bu yöntemle karın şişkinliğinden anında kurtulun!

BESİN ALERJİNİZ OLABİLİR!

Alerjiniz olan gıdaları tüketirseniz bu size fazla gaz üretimi ve şişkinlik gibi sorunlarla geri dönebilir. Laktoz intoleransı, şişkinlik dâhil birçok sindirim sorununa sebep olur. Süt içerisinde laktoz barındırır, bu yüzden süt tüketimine dikkat edilmelidir. Aynı şekilde fruktoz intoleransı da şişkinliğe neden olabilir. Gaz ve şişkinlik yumurta alerjisinde yaygın görülen belirtilerdir. Ayrıca birçok kişinin buğdaya ve glütene alerjisi vardır. Bu, şişkinlik dâhil sindirim üzerinde çeşitli olumsuz etkilere yol açabilir.