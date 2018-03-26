Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Sağlık Haberleri > Bu yöntemle karın şişkinliğinden anında kurtulun!

Bu yöntemle anında kurtulun!

, sindirim sisteminizdeki çeşitli problemlerden dolayı oluşur ve müdahale etmezseniz sizi uzun süre rahatsız eder. Şişkinlik hem daha kilolu görünmenize sebep olur hem de hareket alanınızı kısıtlar. Hemen her gün yaşadığımız karında şişkinlik probleminin çözümü ise çok basit. Karında şişkinlik problemini ortadan kaldırmak ve “?” sorusuna cevap bulmak için işte yapmanız gerekenler…

Giriş Tarihi: 26.3.2018 17:20
Bu yöntemle karın şişkinliğinden anında kurtulun!

BESİN ALERJİNİZ OLABİLİR!

Alerjiniz olan gıdaları tüketirseniz bu size fazla gaz üretimi ve gibi sorunlarla geri dönebilir. Laktoz intoleransı, şişkinlik dâhil birçok sindirim sorununa sebep olur. Süt içerisinde laktoz barındırır, bu yüzden süt tüketimine dikkat edilmelidir. Aynı şekilde fruktoz intoleransı da şişkinliğe neden olabilir. Gaz ve şişkinlik yumurta alerjisinde yaygın görülen belirtilerdir. Ayrıca birçok kişinin buğdaya ve glütene alerjisi vardır. Bu, şişkinlik dâhil sindirim üzerinde çeşitli olumsuz etkilere yol açabilir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bu yöntemle karın şişkinliğinden anında kurtulun!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN