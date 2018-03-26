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zengini bu besinleri tüketin kanserden korunun!

vücudumuzun ihtiyacı olan en önemli mineraller arasında yer almaktadır. Vücudumuzdaki kalsiyumun neredeyse yüzde 99'u kemik ve dişlerin yapısında saklanmaktadır. Ancak gerçek şu ki hepimiz neredeyse kalsiyum içeren besinlerden çok fazla tüketmiyoruz. Bu nedenlerden dolayı çeşitli rahatsız edici hastalıklarla karşı karşıya kalmış olabiliyoruz. İşte bu kalsiyum zengini besinleri tüketerek birçok hastalıktan korunmamız mümkün.

Giriş Tarihi: 26.3.2018 11:33 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 11:54
Kalsiyum zengini bu besinleri tüketin kanserden korunun!

nelerde bulunur, kalsiyumun bulunduğu besinler ve faydaları nelerdir sorusu son günlerde en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Yapılan çalışmalarda kalsiyum ağırlıklı besinler tüketmek, zayıflamaya ve çeşitli kanser hastalıklarının önlenmesine yardımcı oluyor. Kalsiyum takviyeleri dışında kalsiyumun bulunduğu besinleri tüketerek bu ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

KALSİYUM EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

1- Kalsiyum içeren gıdaların az miktarda tüketilmesi
2- D vitamini yönünden eksik gıdalarla beslenmek
3- Çok fazla tuz tüketimi
4- Böbreklerde meydana gelen kronik hastalıklar
5- Magnezyum eksikliği
6- Kanser ve kortizon içeren ilaçlar kullanmak

YAŞ ARALIĞINA GÖRE GÜNDE NE KADAR KALSİYUM ALINMALIDIR?

Kalsiyum faydalı bir mineral olmasının yanında fazla alındığında sağlık açısından ciddi tehtid oluşturabilir. Bu nedenlerden dolayı sizlere yaş aralığına göre kalsiyum beslenme tablosunun nasıl olması gerektiğini açıklayacağız.

0-12 ay (sadece anne sütü ile beslenmemiş) 525mg
1-3 yıl 350mg
4-6 yıl 450mg
7-10 yıl 550 mg
11-18 yaş - erkekler 1000mg
11-18 yaş - kızlar 800mg
Yetişkinler (19+) 700mg
Hamile kadın 700mg
Emziren kadınlar 700 mg + 550 mg

Kalsiyum nelerde bulunur, kalsiyumun bulunduğu besinler ve faydaları nelerdir diyorsanız işte cevapları…

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Kalsiyum zengini bu besinleri tüketin kanserden korunun!
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