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yaşantımızda kullandığımız bu ürünler kısırlığa yol açıyor

Alkol, sigara gibi faktörlerin (infertilite) üzerine olan etkilerini biliyoruz, bu maddelerden kaçınabilmek aslında çok kolay. Peki ya modern hayatın bize sunduğu ve hemen her gün kullanmak zorunda kaldığımız ürünler... Bu ürünler üreme sağlığımızı nasıl etkiliyor? Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Ümit Zeteroğlu, hayatta kullandığımız ürünlerin kısırlık üzerine olan etkilerini anlattı.

Giriş Tarihi: 27.3.2018 11:57 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 12:42
Günlük yaşantımızda kullandığımız bu ürünler kısırlığa yol açıyor

Ev dekorasyon ve tamirinde kullanılan ürünler: Ev dekorasyonu ve tamiratında kullanılan birçok ürünün içerdiği kimyasal maddeler üreme sağlığına zarar verir. Boyalar, tiner ve incelticiler, yapıştırıcılar, mobilya cilası, çok amaçlı temizleyiciler, halı şampuanları üreme sağlığını etkileyerek ve düşüklere neden olabilir. Erkeklerde bu ürünler sperm sayısında azalmaya, kısırlığa ve eşlerinde düşük ve anomalili bebek doğumuna neden olur. Gebelik planlandığı dönemde ve gebelik sırasında bu maddelere maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Eviniz boyandığında çok iyi havalanmasını sağladıktan sonra evde yaşamaya başlayın.

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Günlük yaşantımızda kullandığımız bu ürünler kısırlığa yol açıyor
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