Günlük yaşantımızda kullandığımız bu ürünler kısırlığa yol açıyor

Ev dekorasyon ve tamirinde kullanılan ürünler: Ev dekorasyonu ve tamiratında kullanılan birçok ürünün içerdiği kimyasal maddeler üreme sağlığına zarar verir. Boyalar, tiner ve incelticiler, yapıştırıcılar, mobilya cilası, çok amaçlı temizleyiciler, halı şampuanları üreme sağlığını etkileyerek kısırlık ve düşüklere neden olabilir. Erkeklerde bu ürünler sperm sayısında azalmaya, kısırlığa ve eşlerinde düşük ve anomalili bebek doğumuna neden olur. Gebelik planlandığı dönemde ve gebelik sırasında bu maddelere maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Eviniz boyandığında çok iyi havalanmasını sağladıktan sonra evde yaşamaya başlayın.