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'de 300 bine yakın bağışçı mevcut!

Patoloji uzmanı Doç. Dr. İlknur Türkmen "Benim hikayem 1,5 yıl önce sosyal medyada kemik iliği nakli bekleyen bir hastanın hikayesiyle başladı" diyerek, bağışçısı olarak seferberlik başlattı. 2 bin 500'e yakın sağlık çalışanı gönüllü bağışçı olmak için sıraya girdi. Türkmen "Bu kampanyada gönüllük esastır. 'Kahramanlık köklerimizde var' bizim sloganımızdır" dedi.

GÜL KİREKLO Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 14:24 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 14:25
Türkiye'de 300 bine yakın bağışçı mevcut!

Doç. Dr. Türkmen, bağışı kampanyası ile ilgili süreci değerlendirirken "Hekim olmama rağmen kemik iliği nakli, kök hücre, kök hücre bağışçısı, TÜRKÖK gibi terimleri ancak o zaman farkettim. Bir hastaya kemik iliği gerektiğinde öncelikli olarak ailesine yani birinci derece yakınlarına bakılıyor. Eğer ailesinden temin edilemiyorsa o hastanın hayatta kalabilmesi ancak kök hücre bağışı ile olabiliyor. Geçen yıl hastanemiz genelinde hayata geçen 'Sosyal Komite' adında bir topluluk oluşturuldu. Hastanemiz çalışanlarına kurmak istediğimiz sıcak bağ çerçevesinde sosyal kulüpler oluşturuldu. Bu planlara 'Kök hücre bağışı' projesi de dahil oldu. Hastanemizin 2 bin 500'e yakın personeli ile gönüllülük esasına dayanan kök hücre bağışında bizim de katkımız olabileceğini düşündük. Direktörümüz Prof.Dr. Gazi Yiğitbaşı destek oldu" dedi.

"TÜRKİYE'DE 300 BİNE YAKIN KAYITLI BAĞIŞÇI MEVCUT"

Bir hastaya kemik iliği nakli gerekiyorsa öncelikle 1.derece yakınlığı olan kişilerden temin ediliyor. Eğer uyumlu ilik bulunamaz ise ve dünyadaki kök hücre bankalarına talep yapılıyor. Aile dışından biriyle uyum olasılığı 33 binde 1 oluyor. Bu nedenle bu düşük olasılıkla insanların şifa bulabilmesi için kök hücre bağışçısı sayısının arttırılması çok önemli. Şu an Türkiye'de 300 bine yakın kayıtlı bağışçı mevcut.

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Türkiye'de 300 bine yakın bağışçı mevcut!
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