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Bu bitkilerin evi tertemiz yaptığı bilimsel olarak açıklandı!

Dünyada her yıl milyonlarca insan kötü hava soludukları için yaşamını yitiriyor. Özellikle ev ortamında her gün solduğumuz havanın sağlığımız için temiz olması gerekiyor. Kanserden astıma birçok hastalığa sebep olan kötü havayı bu bitkilerin temizlediği bilimsel olarak kanıtlandı. İşte evinizin havasını tertemiz yapacak o bitkiler…

Giriş Tarihi: 28.3.2018 16:56 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 17:41
Bu bitkilerin evi tertemiz yaptığı bilimsel olarak açıklandı!

NASA'nın yaptığı bir araştırmaya göre sağlıklı bir hava için bazı bitkilerden yararlanabiliriz. Bu bitkiler ortamdaki benzen, formaldehit, trikloretilen, ksilen, amonyak gibi kimyasalları temizleyerek daha sağlıklı bir hava solumamıza yardımcı olurlar. Bu kimyasalların insan sağlığına olan etkileri ise cilt ve gözlerde tahriş, halsizlik, sinirlilik, baş ağrısı, solunum problemleri, astım, burun ve boğaz mukoza zarının tahrişi, kanser hastalıkları olarak sıralanabilir. NASA kapalı ortamlarda her 10 m² için bir bitkinin bulunmasını tavsiye ediyor. NASA'nın listesinde bulunan ve kimyasalları absorbe etme yeteneği bulunan bitkiler ise şu şekilde:

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Bu bitkilerin evi tertemiz yaptığı bilimsel olarak açıklandı!
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