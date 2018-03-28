Gün boyunca 5 santimden yüksek topuklu ayakkabı giyenler dikkat!

VARİS NEDEN OLUŞUR?

Varis bir hastalık değil aksine, en sık olarak toplardamar yetersizliği olmak üzere birtakım nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan bir deformasyon halidir. Genellikle toplardamarların kapakçıklarında ortaya çıkan sorunlar yüzünden olur. Kapakçıklar işlevlerini yeterince yapamayınca kan, yer çekiminin de etkisi ile bacaklardaki damarlarda birikiyor. Damar içinde oluşan basınç artışı kronik hale dönüştüğünde de toplardamarlar elastikiyetini kaybederek genişliyor ve dışarıdan gözle görülür hale geliyor.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Damarlarda belirginleşme, kıvrımlaşma

Bacaklarda ortaya çıkan şişlik

Günün ilerleyen saatlerinde artan ağrı, ağırlık dolgunluk hissi ve kramp,

Kaşıntı, ayak tabanlarında yanma ve ilerlemiş dönemlerde ödem

Ciltte renk değişimi ve yaralar

Yürüyüş, yüzme ve bisiklet gibi spor türler yapılabilir.

Bir saatten uzun süre oturmaktan kaçınılmalıdır.

Sabit pozisyonlarda ya da ayakta çalışılıyorsa hareket etmeye özen gösterilmelidir.

Dinlenirken ayaklar yüksekte tutulmalıdır.

KİMLER VARİS RİSKİ ALTINDA?

Ailesinde varis hikayesi olanlar, aşırı kilolular, sabit pozisyonda çalışanlar, östrojen hormonu içeren ilaçlar kullananlar, zorlu veya sık hamilelik dönemi geçirenler, günlük hayatında 5 santimden yüksek topuklu ayakkabı giyenler, risk grubundaki mesleklerde çalışanlar (Öğretmen, bankacı, hostes, satış personeli gibi) risk altındadırlar.

TANISI NASIL KONULUR?

Tanısı fizik muayene ve doppler ultrasonografi adı verilen özel bir ultrasonografi yöntemiyle 20 dakikada konulur.

TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Bazı hastalarda sorun sadece kılcal damarlarda sınırlı kalırken, bazılarında damarlar kıvrımlaşıp kalınlaşabilir. Tedavinin şekli varisin evresine, hastanın şikayetlerine, yaşam kalitesine yaptığı etkiye göre belirlenir. Tedavi sadece cilt üzerindeki yüzeysel damara, daha derinden seyreden ana sistemlere veya her ikisine birden uygulanan kombine tedaviler şeklinde de olabilir.

VARİS OLUŞUMUNU ÖNLEMEK İÇİN YAPILABİLECEKLER

Yürüyüş, yüzme ve bisiklet gibi spor türler yapılabilir.

Bir saatten uzun süre oturmaktan kaçınılmalıdır.

Sabit pozisyonlarda ya da ayakta çalışılıyorsa hareket etmeye özen gösterilmelidir.

Dinlenirken ayaklar yüksekte tutulmalıdır.