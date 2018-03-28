Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Sağlık Haberleri > Gün boyunca 5 santimden yüksek topuklu ayakkabı giyenler dikkat!

Gün boyunca 5 santimden yüksek giyenler dikkat!

Özellikle kadınların kabusu olan ; bacaklardan dışarıya fırlayan damarlar nedeniyle son derece rahatsızlık verir, sağlık açısından da önemli bir sorun oluşturur. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erdal Aslım yaz mevsiminin yaklaştığı bu dönemde varislerinizden kurtulabilmenin yollarını anlattı.

Giriş Tarihi: 28.3.2018 10:31 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 10:33
Gün boyunca 5 santimden yüksek topuklu ayakkabı giyenler dikkat!

VARİS NEDEN OLUŞUR?

bir hastalık değil aksine, en sık olarak toplardamar yetersizliği olmak üzere birtakım nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan bir deformasyon halidir. Genellikle toplardamarların kapakçıklarında ortaya çıkan sorunlar yüzünden olur. Kapakçıklar işlevlerini yeterince yapamayınca kan, yer çekiminin de etkisi ile bacaklardaki damarlarda birikiyor. Damar içinde oluşan basınç artışı kronik hale dönüştüğünde de toplardamarlar elastikiyetini kaybederek genişliyor ve dışarıdan gözle görülür hale geliyor.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Damarlarda belirginleşme, kıvrımlaşma

Bacaklarda ortaya çıkan şişlik

Günün ilerleyen saatlerinde artan ağrı, ağırlık dolgunluk hissi ve kramp,

Kaşıntı, ayak tabanlarında yanma ve ilerlemiş dönemlerde ödem

Ciltte renk değişimi ve yaralar

Yürüyüş, yüzme ve bisiklet gibi spor türler yapılabilir.

Bir saatten uzun süre oturmaktan kaçınılmalıdır.

Sabit pozisyonlarda ya da ayakta çalışılıyorsa hareket etmeye özen gösterilmelidir.

Dinlenirken ayaklar yüksekte tutulmalıdır.

KİMLER VARİS RİSKİ ALTINDA?

Ailesinde varis hikayesi olanlar, aşırı kilolular, sabit pozisyonda çalışanlar, östrojen hormonu içeren ilaçlar kullananlar, zorlu veya sık hamilelik dönemi geçirenler, günlük hayatında 5 santimden yüksek giyenler, risk grubundaki mesleklerde çalışanlar (Öğretmen, bankacı, hostes, satış personeli gibi) risk altındadırlar.

TANISI NASIL KONULUR?

Tanısı fizik muayene ve doppler ultrasonografi adı verilen özel bir ultrasonografi yöntemiyle 20 dakikada konulur.

TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Bazı hastalarda sorun sadece kılcal damarlarda sınırlı kalırken, bazılarında damarlar kıvrımlaşıp kalınlaşabilir. Tedavinin şekli varisin evresine, hastanın şikayetlerine, yaşam kalitesine yaptığı etkiye göre belirlenir. Tedavi sadece cilt üzerindeki yüzeysel damara, daha derinden seyreden ana sistemlere veya her ikisine birden uygulanan kombine tedaviler şeklinde de olabilir.

VARİS OLUŞUMUNU ÖNLEMEK İÇİN YAPILABİLECEKLER

Yürüyüş, yüzme ve bisiklet gibi spor türler yapılabilir.

Bir saatten uzun süre oturmaktan kaçınılmalıdır.

Sabit pozisyonlarda ya da ayakta çalışılıyorsa hareket etmeye özen gösterilmelidir.

Dinlenirken ayaklar yüksekte tutulmalıdır.

Süt içmeniz için 10 önemli sebebiniz var

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Gün boyunca 5 santimden yüksek topuklu ayakkabı giyenler dikkat!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN