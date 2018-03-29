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1 hafta boyunca tüketirseniz...

kullanımı ile 1 haftada gözle görülür bir biçimde kilo verebilirsiniz. Lezzetli tadının yanı sıra kilo vermeye de yardımcı olan dereotunun tüm önemli faydalarını sizler için derledik. İşte dereotunun az bilinen faydaları…

Giriş Tarihi: 29.3.2018 15:38 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 15:48
1 hafta boyunca dereotu tüketirseniz...

İçerdiği besin değerleri sayesinde tam bir mineral ve vitamin deposu olan nu birçok farklı yemekte kullanabilirsiniz. Balık yemeklerinin yanı sıra çorba, salata ve soslarda da kullanabileceğiniz dereotunun birçok faydası bulunuyor.

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1 hafta boyunca dereotu tüketirseniz...
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