Bu besinler tatlı krizini anında yok ediyor!

SAĞLIKLI YAĞLAR

Şekeri bırakmakta en büyük yardımcılarınızdan biri sağlıklı yağlar olacaktır. Nelerde mi bulunur? Fındık, fıstık, badem, ceviz gibi kabuklu yemişler, zeytin, avokado, zeytinyağı, gerçek tereyağı, günde en fazla 20 g olmak kaydıyla Hindistan cevizi yağı, yağlı deniz balıkları… Bir araştırmaya göre, diyabet riski taşıyan kişiler sebze-meyve-protein-tam tahıl ağırlıklı beslenme düzenlerine sağlıklı yağlar eklediklerinde diyabet hastası olma oranları %60 azalmış. Eğer şekeri bırakır ve şekerden çok da farkı olmayan basit karbonhidratlar yerine tam tahıllara yönelirseniz, sağlıklı olduğu kadar lezzetli yağları gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz.