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Bu tohum egzama ve sedef hastalarının imadadına yetişiyor!

Eski mısırdan beri kullanılan tohumu yağı sağlığınız için çeşitli faydalar sağlıyor. İçeriğindeki yararlı asitler ve mineraller vücudun birçok ihtiyacını karşılamaya yetiyor. İşte yağı ve daha önce hiç duymadığınız faydaları…

Giriş Tarihi: 29.3.2018 14:55 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 15:47
Bu tohum egzama ve sedef hastalarının imadadına yetişiyor!

Eski mısırda Hipokratların kullandığı tohumu yağı, birçok hastalıkla savaşmaya yardımcı oluyor. İşte yağının iyi geldiği hastalıklar…

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Bu tohum egzama ve sedef hastalarının imadadına yetişiyor!
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