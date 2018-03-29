Bu tohum egzama ve sedef hastalarının imadadına yetişiyor!
Eski mısırdan beri kullanılan siyah kimyon tohumu yağı sağlığınız için çeşitli faydalar sağlıyor. İçeriğindeki yararlı asitler ve mineraller vücudun birçok ihtiyacını karşılamaya yetiyor. İşte siyah kimyon tohumu yağı ve daha önce hiç duymadığınız faydaları…
Giriş Tarihi: 29.3.2018 14:55Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 15:47
Eski mısırda Hipokratların kullandığı siyah kimyon tohumu yağı, birçok hastalıkla savaşmaya yardımcı oluyor. İşte siyah kimyon tohumu yağının iyi geldiği hastalıklar…