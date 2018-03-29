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kızıyorum, sonra üzülüyorum dememek için...

Ağlama krizleri, sayısız yaramazlıklar, geçirilen öfke nöbetleri… Bir çocuğunuz varsa siz de gün içinde bunlardan en az birini yaşıyor olabilirsiniz. Kimi zaman tüm bunlar karşısında ne yapacağınızı bilemiyor, nasıl baş edeceğiniz konusunda tıkanıyor ve öfke kontrolünü nasıl yapacağınızı bilemiyorsanız Psikiyatri Uzmanı Burak Berber’ in vereceği ipuçlarını okumalısınız.

Giriş Tarihi: 29.3.2018 10:43 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 10:46
Önce kızıyorum, sonra üzülüyorum dememek için...

ÖFKE YIKICI OLABİLİR

Öfke, hoşnut olmayan durumlara karşı verilen temel duygusal tepkilerden biridir. Uygun durumlarda dozunda verilen öfke tepkisi normal ve doğal bir süreçtir. Ancak söz konusu çocuklar ve ebeveynleri olduğunda öfke farklı bir boyut kazanarak çok daha önemli hale geliyor. Daha doğrusu öfke nöbetleri ve öfke kontrolü daha fazla anlam kazanıyor. Çünkü bu duygu sınırları aştığında yıkıcı ve zarar verici olabilir. Bu durumda özellikle ebeveynlerin çocukları karşısında öfke kontrolünü sağlamaları hem bu yıkıcı etkiyi azaltıyor hem de yapıcı bir rol üstlenerek ilişkileri tamir ediyor.

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Önce kızıyorum, sonra üzülüyorum dememek için...
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