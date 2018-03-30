O insanlar 13 yıl daha fazla yaşıyor!

Doç. Dr. Recep Aktimur, "Diyabetin birçok faktörü var; genetik faktörler, stres faktörü gibi. Bu hastalıkla herkesin bildiği gibi insülin kullanılması gerekiyor ve bu ömür boyu sürüyor. Fakat tip 2 ameliyatlarla biz ilacı kesip yaşamına devam ettirebiliyoruz. Ameliyat sonrasında diyet yapmak zorunda kalmıyor hasta. Bir diyabet hastası diyet ve egzersiz de yapsa ilaçları kullanmak durumunda kalıyor. Kaldı ki yaş geçtikçe ciddi bir diyet veya egzersiz yapmak zorlaşıyor. İşte bu durumların yerine ameliyat geçiyor. Unutulmamalıdır ki diyalize giren kişiler genelde diyabet hastasıdır. Hastanın ameliyata uygunluğu için vücut kitle endeksine bakılmalı. Ameliyattan alınacak faydayla şu an ki durumdan daha iyi bir sonuç alabiliyor olmalıyız" dedi.





"KİLOLU İNSAN KİLOSU OLMAYANA GÖRE 13 YIL DAHA AZ YAŞIYOR"

"Kilolu insan kilosu olmayana göre 13 yıl daha az yaşıyor" diyen Doç. Dr. Aktimur şu bilgileri verdi: "Obezite de çağımızın hastalıklarından biri. Herkes çocuklukta olan fazla kiloları normal karşılar her zaman. Fakat yapılan araştırmalara göre çocuklukta şişman olan bireylerin yüzde 70'i yetişkinliğinde de fazla kilolu oluyor. Bu kilolu bireylerde birçok hastalığın görülme riski çok daha fazla. Kilolu insan kilolu olmayana göre yaklaşık 13 sene daha az yaşıyor. Kilolu bireyler psikolojik ve fiziksel açıdan daha zor bir hayat yaşıyor. Obezite cerrahisi tüm dünyada oturmuş bir tedavi. Kişi özelliklerine göre hangi ameliyat uygunsa onu uyguluyoruz. Obezite cerrahisi sonrası kişiye bambaşka bir hayat sunuyoruz."

Doç. Dr. Recep Aktmur ile Amasya'da gerçekleştirdiği "Obezite ve Diyabet Cerrahisi" toplantısı büyük rağbet gördü. Recep Aktimur'un katılımcıların sorularını cevaplamasıyla toplantı sonlandı.