Güneş gözlüğünüzü yıkayıp kullanın

Hapşırma nöbetleri, burun akıntısı, gözlerde kızarma, kaşınma ve sulanma… Yaşam kalitesini ciddi boyutlarda etkileyebilen, üstelik soğuk algınlığıyla karıştırılıp yanlış tedavi de uygulanabilen bahar alerjisi, baharla birlikte artış gösteren polenlerden kaynaklanıyor.
En tipik bahar alerjisi, halk arasında 'saman nezlesi' olarak bilinen alerjik rinit
ve göz nezlesi şeklinde görülüyor. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Çocuk Alerji Uzmanı Doç. Dr. Günseli Bozdoğan, bahar alerjisinden korunmanın püf noktalarını anlattı… Polenlerin saatlerine dikkat edin
Polenlerin yoğun olduğu günlerde ve saatlerde dışarıda fazla dolaşmamaya dikkat edin.
Yine polenlerin en fazla uçuştuğu sabahları saat 05.00 ile 10.00 arası açık havaya çıkmamaya çalışın.
Dışarıya ağzınızı ve burnunuzu kapatan maskelerle çıkmak da polenlerden korunmada yardımcı olacaktır. Güneş gözlüğü takın
Havanın güneş
li olması şart değil.
Evden çıkarken mutlaka güneş gözlüğü takın. Güneş gözlüğü takılması, polenlerle teması önlediğinden sizi rahatlatacak önemli bir unsur. Ancak gözlüklerinizi her gün mutlaka akan suyun altında yıkamaya gözen gösterin. Aksi halde üzerine yapışan ve gözle görülemeyen polen tanecikleri fayda yerine zarar verebilir. Burnunuzdan nefes alın
Toplumumuzda çoğu kişi günlük
yaşantısında doğru nefes alıp vermeyi
bilmiyor. Pek çok kişi ağzından nefes alıyor,
oysa doğrusu burundan nefes alıp
ağızdan vermek. Hele de bahar aylarında
burundan nefes almak çok daha önem
kazanıyor çünkü polenlere karşı burun
önemli bir filtre görevi görüyor. Her fırsatta yüzünüzü yıkayın
Dışarıda kaldığınız süre boyunca her
fırsatta yüzünüzü ve burnunuzu yıkayın.
Yüzünüzü suyla yıkarken sabun kullanmaya gerek yok. Su yerine ıslak mendil kullanmaktan kaçının. Yüzünüzü ve burnunuzu suyla yıkayarak polenlerden temizlemeniz, size gün içerisinde önemli bir fayda sağlayacaktır. Kıyafetlerinizi değişin
Dışarıda vakit geçirmişseniz, eve
gelince hemen kıyafetlerinizi değiştirin
ve duş alın. Çıkardığınız kıyafetlerinizin
yatak odasında kalmamasına dikkat
edin. Aksi halde kıyafetlerinize yapışan
polenler evin içerisinde uçuşmaya
devam edecek ve siz görmeseniz de yol
açtığı alerjik reaksiyonlar sizi rahatsız
etmeye devam edecektir. Açık havada spor yapmayın
Düzenli egzersiz ve spor yapmak,
düzenli ve tempolu yürüyüş yapmak
şüphesiz sağlık açısından çok önemli ve
gerekli. Ancak polen zamanı açık havada
spor yapmamaya, yine yürüyüş saatlerinizi
polenlerin yoğun olduğu zamana
getirmemeye özen gösterin. Evinizi sabah havalandırmayın
Polen zamanı evde kapı ve pencerelerin
kapalı tutulması önemli. Evinizi
polenlerin yoğun olduğu sabah 05.00-
10.00 saatleri arasında havalandırmayın. POLEN ALERJİSİ NASIL TEŞHİS EDİLİR? Baharda
burun akıntısı, burun kaşıntısı ve hapşırık, gözlerde kaşıntı, sulanma ve kızarıklık ile tekrarlayan uzamış öksürük, hırıltı ve nefes darlığı olan kişiler; erişkin ya da çocuk alerji uzmanları tarafından dikkatli bir şekilde değerlendirilmeli ve doğru tanı konması için bazı testler yapılmalıdır. Deri prick testleri kolay uygulanan, kısa sürede sonuç veren, deri üzerine uygulanan testlerdir. Çeşitli ağaç, ot, yabani ot polenlerini içeren hazır ticari solüsyonlar deri üzerine damlatıldıktan sonra sivri uçlu ince plastik çubuklarla deri üzeri çizilerek solüsyonun deri ile teması sağlanır ve 15-20 dakika sonra oluşan kızarıklık ve kabarıklık ölçülür. Alerjik olan polen çeşidi böylece tespit edilir. Ayrıca burun salgısında alerji hücrelerinin varlığı da alerjik nezle tanısı için yardımcıdır. Kanda Total IgE ve polen spesifik IgE ölçümünü içeren kan testleri yapılabilir. Özellikle bahar alerjisinden şüphelenen hastaların Şubat-Eylül arası bu testleri yaptırmalarında yarar vardır. Bu aylarda vücuttaki alerjik cevap düzeyi artacağından tanı kolaylaşır. BU BELİRTİLER 2 HAFTADAN FAZLA SÜRÜYORSA DİKKAT!
Şeffaf burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve burunda kaşıntı
Arka arkaya birçok kez hapşırma
Gözlerde kaşıntı, sulanma, kızarıklık
Göz altında şişlik ve mor halka
Dudak, boğaz ve damakta kaşıntı
Tekrarlayan öksürük, nefes darlığı ve hırıltı (astım bulguları)
Uyku kalitesinde bozulma Polen alerjisi
nin tedavisi Polen
alerjisi tedavisinde korunma ilk aşamadır. Şikayetlere yol açtığı, cilt ya da kan testi ile saptanan alerjenden kaçınma tedavinin ilk basamağını oluşturur. Şikayetlerin olduğu dönemde antihistaminik ilaç tedavisi ve kortizon içeren burun spreyleri kullanılabilir. Korunma yöntemleri ile ilaç tedavisine rağmen şikayetleri yoğun olarak devam eden hastalarda polene karşı aşı tedavisi de diğer bir seçenektir. Özellikle alerjik rinit ile polen alerjisi olan hastalarda aşı tedavisi ile başarı şansı yüksektir. Aşı tedavisi alerjiyi tamamen iyileştiren tek tedavi yöntemidir. HALI YERİNE KİLİM, YÜN YERİNE PAMUKLU BATTANİYE Alerjik
bir bünyeye sahipseniz yorganınızdan evinizdeki halılara, peluş oyuncaklara ve toz bağlayabilen aksesuvarlara dek birçok şeye dikkat etmeniz büyük önem taşıyor. Yorgan ve battaniyenizin yün yerine pamuklu ve elyaf olması, evde duvardan duvara halı olmaması, halı yerine kilim tercih etmeniz ve peluş oyuncaklar bulundurmamanız; yaşam kalitenizi yükseltmek açısından dikkat edilmesi gereken küçük ama etkili önlemler arasında yer alıyor.