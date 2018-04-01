Böbrek taşı için doğal mucize!

BOĞAZ AĞRISI VE ÖKSÜRÜK

Boğaz iltihaplanmalarının ve öksürüğün önüne geçebilmek için bol bol defne yaprağı tüketmelisiniz. Defne yaprağı, bileşenleri dolayısıyla tıkanıklık yapan yerleri açarak bakterilerle savaştığı bilinir.

Doğal Öksürük Şurubu Tarifi

Malzemeler:

150 ml içme suyu (3/4 su bardağı)

6 defne yaprağı

1 limon

6 çorba kaşığı şeker

Hazırlanışı:

Suyu kaynatın. Kaynayan suya defne yapraklarını ilave ederek 7-8 dakika kadar demleyin. Defne yapraklarını suyun içerisinde çıkararak kaynayan suyu bir kaba boşaltın. Limon suyu ve şekeri ilave ederek eriyene kadar karıştırın. Bu karışım dolapta birkaç gün saklanabilir.