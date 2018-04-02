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Kilosu altınla yarışıyor! Bu bitki e kalkan oluyor

Anadolu mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan kurutulmuş çiçek nın toptan 160 lira olan kilogram fiyatı, tüketiciye ulaşana kadar 180 lirayı buluyor. Fiyatı ile cep yakan çiçek bamyanın hastalıkları başta olmak üzere insan sağlığı açısından çok sayıda faydası var. İşte birçok kanser türüne kalkan olan çiçek bamyanın sağlığa faydaları...

Giriş Tarihi: 2.4.2018 10:47 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 11:17
Kilosu altınla yarışıyor! Bu bitki kansere kalkan oluyor

KANSERE KALKAN OLUYOR!

Çiçek yı harika bir besin olarak tarif eden beslenme uzmanları, etli bamya çorbasının kurutulmuş çiçek bamyadan üretildiğini ve Konya ilinde düğün yemeklerinin baş tacı olduğunu vurguluyorlar.

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Kilosu altınla yarışıyor! Bu bitki kansere kalkan oluyor
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